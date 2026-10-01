El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció la creación de un comando dedicado a la guerra autónoma en un extenso discurso en el que destacó su reforma de las Fuerzas Armadas.

El Comando de Guerra Autónoma (Autowarcom), que estará a cargo de un oficial de cuatro estrellas y encabezará el uso de armas no tripuladas por parte de las Fuerzas Armadas, fue una de las nuevas iniciativas que Hegseth anunció el miércoles durante su discurso sobre el “estado de las fuerzas” en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia.

Ante cientos de oficiales subalternos y tropa, a solo cinco semanas de las decisivas elecciones de medio término, Hegseth se jactó de su reforma de las Fuerzas Armadas y de su cultura, y declaró que el “ethos guerrero ha resurgido” tras un período de lo que, según él, fue debilidad provocada por el foco en iniciativas de diversidad e inclusión.

Hegseth, abanderado de la cultura Maga en la segunda administración Trump, dijo que las Fuerzas Armadas ya no son “débiles” ni “woke”, y que no hay lugar para “ni gordos, ni travestis, ni barbudos, ni raros, ni flojos, ni radicales”.

Antes del discurso, Hegseth, que está obsesionado con la imagen de las Fuerzas Armadas, entrenó junto a unos 600 efectivos que vestían remeras con la leyenda “ESTO ES LA GUERRA” justo afuera del Pentágono.

“Se acabaron los payasos ideológicos. Llegaron los cowboys patriotas y encima con controles de testosterona”, agregó Hegseth. Dijo que seguirá recortando la cúpula de las Fuerzas Armadas y confirmó una reducción del 20% informada por el FT el martes.

También arremetió contra los medios de comunicación por su cobertura de la guerra con Irán, que es impopular entre los votantes estadounidenses, a la que calificó de “antiestadounidense”, “traición” y “traición a la nación”.

Hegseth dijo que espera que haya resistencia interna a la creación del Autowarcom, que funcionará al mismo nivel que otros comandos de combate, como el Comando Central y el Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. El nuevo comando podrá desplegar armas y comprar drones y otros sistemas autónomos, algo que actualmente hace cada fuerza por separado.

Entre las demás iniciativas presentadas en el discurso figuró el “Proyecto Meridian”, encabezado por el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk; el cofundador de Anduril, Palmer Luckey, y el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, para estudiar el futuro de la guerra, junto con planes para una nueva base y un esfuerzo para garantizar que todas las instalaciones militares en EE.UU. puedan generar su propia energía.

Agregó que Musk, Luckey y Gingrich tienen la tarea de trazar “la trayectoria de las guerras, los dominios y las tecnologías” junto con otros líderes del sector privado y que deberán presentar sus conclusiones en 120 días.

Hegseth afirmó que EE.UU. necesita una “póliza de seguro energético”, a la que bautizó “Fortaleza América”, para garantizar que las instalaciones militares dentro del país puedan mantener el suministro eléctrico de manera independiente de la red civil en caso de que el país sea atacado.

“Se acabaron los payasos ideológicos. Llegaron los cowboys patriotas y encima con controles de testosterona”. Fuente: EPA/EPA POOL WILL OLIVER / POOL

En sintonía con el gusto del presidente Donald Trump por los proyectos arquitectónicos, el secretario de Defensa anunció la construcción de la primera base militar dentro del territorio de EE.UU. en 40 años, que albergaría entre 15.000 y 25.000 efectivos. Convocó a los gobernadores a presentar propuestas para que la instalación se ubique en su estado.

La base, “una orgullosa fortaleza de nuestra república, construida con atemporal arquitectura clásica”, se ajustaría al gusto del presidente.

Hegseth dejó en claro que su guerra cultural continuará y que las Fuerzas Armadas se asociarán con seis universidades consideradas adecuadas para los nuevos reclutas. “Cambiaron a Dios y la patria por el Che Guevara y la teoría crítica”, dijo.

“Necesitamos estudiantes de la civilización occidental y de los pilares de nuestra república, líderes que comprendan la fe de Jerusalén, la filosofía de Atenas, el poder de Roma y la libertad de Filadelfia, allá por 1776”, agregó.

Hegseth, un cristiano devoto, también anunció la creación de una oficina de asuntos religiosos y dijo que el Pentágono se está “vistiendo con toda la armadura de Dios”.