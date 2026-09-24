“Las cartas están echadas”: el análisis sobre el dólar y las elecciones de una de las voces más escuchadas del mercado

En esta noticia El mercado no puede de vista al peronismo

La mirada de los mercados ya comienza a posarse sobre el tablero político de las elecciones. En ese contexto, el panorama financiero parece tener un claro favorito, aunque mantiene sus reservas frente a los movimientos de la oposición y el impacto de la economía real en las urnas.

Durante su participación en Cuentas Claras, el programa que se emite por El Cronista Stream, el economista Ignacio Olivera Doll analizó el fuerte consenso que circula entre los grandes financistas, quienes le estarían otorgando a Javier Milei un 80% de probabilidades de ser el ganador, en un escenario donde “nadie se quiere quemar”.

Al evaluar cómo llega la actividad a la próxima contienda electoral y la negativa oficial a devaluar, el analista advirtió que no habrá ajustes bruscos.

“La sensación es que las cartas están echadas. ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno en un contexto de incertidumbre electoral de acá hasta las elecciones? Va a pagar los costos que no se animó a pagar en contextos más benignos en términos sociales o en años no electorales... pero no van a hacer grandes cambios, sobre todo porque eso va a precios ”, afirmó.

En cuanto al debate por el precio actual del dólar, Olivera Doll diferenció la sostenibilidad de la macroeconomía pura frente a la viabilidad política.

Ignacio Olivera Doll pasó por El Cronista Stream

“Este tipo de cambio funciona para crear 5.000 empleos en Neuquén, pero te hace perder 50.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y aunque por el lado de la cuenta corriente este tipo de cambio puede ser sostenible, hay sectores a los que no les queda cómodo y son los que generan empleo , por lo que puede tener ser inviable políticamente”, apuntó.

Y agregó: “Yo que no se haya hecho bien en estos últimos tres años puede ser lo que esté alimentando las dudas de algunos inversores en materia cambiaria”.

El mercado no puede de vista al peronismo

Por otro lado, resaltó el economista, el mercado no pierde de vista al peronismo, una fuerza política que en la actualidad genera interrogantes por su falta de un plan económico concreto, algo que quedó en evidencia tras las recientes reuniones de Axel Kicillof con inversores en Nueva York.

Ante este escenario de incertidumbre sobre qué modelo propondrá la oposición, Olivera Doll recordó la fuerte capacidad de adaptación del partido: “El peronismo tomó muchas formas a lo largo de la historia. En los años 90 tuvimos un gobierno promercado que era peronista y es un poco la destreza que siempre muestran”.

En esa línea, el economista remarcó que el rumbo que tome esa fuerza dependerá estrictamente de quién resulte ungido como líder, dada la naturaleza verticalista de su estructura. “El que tiene el poder dentro del peronismo es el que termina disciplinando al resto”, aseguró el también periodista de Bloomberg.

Sobre el final, y ante la exigencia de definiciones concretas que hace Wall Street respecto a temas sensibles, el invitado explicó qué es lo que realmente buscan leer los capitales internacionales detrás de los discursos: “Más allá de lo que diga en campaña un político, creo que lo que se trata de adivinar siempre es qué haría sobre todo en las situaciones de dificultad”.