El Eternauta no solo se convirtió en uno de los grandes éxitos argentinos de Netflix, sino que también habría tenido un impacto directo sobre el negocio de la plataforma. Una estimación de Parrot Analytics calculó que la serie generó 236.000 nuevos suscriptores y contribuyó a que otros 2,78 millones renovaran su membresía, por lo que su impacto alcanzó a unos 3,01 millones de clientes en todo el mundo.

Las cifras fueron presentadas por Parrot Analytics en el marco de Iberseries & Platino Industria y recogidas por The Hollywood Reporter. Se trata de una estimación de la consultora y no de datos publicados oficialmente por Netflix.

Cuántos suscriptores generó El Eternauta para Netflix

Según el análisis de Parrot Analytics, 236.000 personas se habrían convertido en nuevos suscriptores de Netflix después de interactuar con El Eternauta. A ese grupo se suman 2,78 millones de usuarios que renovaron su suscripción tras haber tenido contacto con la serie.

En conjunto, la consultora estima un impacto sobre 3,01 millones de suscriptores. La diferencia entre ambas cifras permite medir dos efectos distintos para una plataforma de streaming: la capacidad de un contenido para atraer nuevos clientes y su aporte para conservar a quienes ya estaban suscriptos.

Netflix no publica actualmente cifras oficiales que permitan atribuir de manera directa nuevas altas o bajas evitadas a una determinada serie. Por ese motivo, los datos de Parrot Analytics deben interpretarse como una estimación elaborada a partir de sus modelos de análisis de audiencia.

El éxito internacional de la serie argentina

El Eternauta se estrenó en Netflix el 30 de abril de 2025 con Ricardo Darín como protagonista y Bruno Stagnaro como director y guionista. La primera temporada tuvo seis episodios y adaptó la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López.

La producción tuvo un fuerte desempeño internacional desde su lanzamiento. Netflix informó que durante su primera semana alcanzó 10,8 millones de visualizaciones y llegó al Top 10 de series de habla no inglesa en 87 países.

Para Parrot Analytics, además, la serie fue la producción de la categoría SPLATAM con mayor demanda durante 2025. El término engloba contenidos producidos en España, Portugal y América Latina.

La frase que la serie hizo famosa en la Argentina.

El interés por las producciones en español crece en otros mercados

El fenómeno de El Eternauta se inscribe en un crecimiento más amplio del interés internacional por las producciones realizadas en español y portugués.

Los datos presentados por Parrot Analytics muestran fuertes aumentos de la demanda por contenidos SPLATAM en distintos mercados. Entre 2024 y 2026, el crecimiento fue especialmente pronunciado en Corea del Sur, Japón, Turquía y China, de acuerdo con las cifras de la consultora.

Ese comportamiento ayuda a explicar por qué una producción argentina puede tener un impacto comercial para una plataforma cuya audiencia está distribuida en todo el mundo. En el caso de El Eternauta, ese efecto habría alcanzado tanto a nuevos clientes como a suscriptores que continuaron pagando por el servicio.

Cuánto dinero generó El Eternauta en Argentina

El impacto de la producción también llegó a la economía argentina. En mayo de 2025, Netflix informó que la serie había contribuido con más de $ 41.000 millones a la economía del país.

El estudio, elaborado por Empiria Consultores a pedido de Netflix, contempló el gasto directo de la producción y su impacto sobre proveedores y otras actividades vinculadas al rodaje.

Según ese informe, el proyecto involucró a unas 2.900 personas entre elenco y extras, tuvo 148 jornadas de rodaje, utilizó más de 50 locaciones y requirió 35 escenarios virtuales.

Netflix confirmó además la producción de una segunda temporada.

De una historieta de 1957 a una serie global

Antes de llegar a Netflix, El Eternauta ya ocupaba un lugar central en la cultura argentina. La historieta fue creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López y comenzó a publicarse en 1957 en Hora Cero Semanal. La primera versión de la historia continuó hasta 1959.

La trama comienza cuando una nevada mortal cubre Buenos Aires y provoca la muerte de miles de personas. Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes intentan resistir mientras descubren que detrás de la catástrofe existe una invasión extraterrestre.

La obra se convirtió en un referente de la ciencia ficción y de la historieta argentina. Uno de sus rasgos centrales es que la supervivencia no depende de un héroe individual, sino de la acción colectiva de quienes intentan enfrentar la amenaza.

Oesterheld también fue una figura fundamental de la historieta nacional. Junto con su hermano Jorge fundó la Editorial Frontera y participó en la creación de publicaciones que marcaron una etapa de expansión de la historieta argentina.

La historia de El Eternauta quedó además ligada a la tragedia de su creador. Oesterheld fue secuestrado el 27 de abril de 1977, durante la última dictadura militar, y permanece desaparecido. Sus cuatro hijas también fueron secuestradas y desaparecidas.

La adaptación de Netflix fue la primera versión audiovisual de la historieta. El proyecto fue desarrollado durante años antes de llegar a la pantalla y llevó la obra de Oesterheld y Solano López a una audiencia global.