En esta noticia Peso mexicano sigue de cerca a petróleo y bonos de EE.UU.

El peso mexicano arrancó octubre con una depreciación de 2% frente al dólar, en niveles no vistos desde diciembre de 2025, presionado por el repunte de los precios del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., en un mercado que vuelve a evaluar los riesgos para la inflación.

El tipo de cambio cotizaba en MXN $18.4320 por dólar (Ciudad de México 10:03 horas), una depreciación de 2% para el peso mexicano, de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la jornada, la moneda mexicana llegó a tocar un máximo de MXN $18.3146 por dólar y un mínimo de MXN $18.0553.

La caída del peso mexicano ocurre mientras el dólar gana terreno. El índice ponderado de la divisa estadounidense avanzaba 0.47% para ubicarse en 101.93 puntos.

El arranque de octubre, un mes que suele caracterizarse por episodios de volatilidad en los mercados financieros, encontró al peso bajo presión por el repunte de los precios de los energéticos. El Brent llegó a subir 3.7%, hasta u$s 101.80 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 2.2%, hasta u$s 92.50, según datos de Bloomberg.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, señaló que el mercado retomó las preocupaciones sobre los precios de los energéticos, un factor que eleva el riesgo de una mayor inflación y presiona al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

A esto se suma la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Medio Oriente. Analistas de Monex señalaron que los inversionistas mantienen la atención sobre cuánto tiempo podrían persistir las tensiones y su impacto sobre los precios de las materias primas.

Peso mexicano sigue de cerca a petróleo y bonos de EE.UU.

Los inversionistas también siguen el comportamiento de los bonos estadounidenses, cuyos rendimientos han aumentado ante las persistentes presiones inflacionarias, el elevado endeudamiento del gobierno y la fortaleza de la economía.

El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió hasta 5.33%, de acuerdo con los datos proporcionados, lo que añade presión sobre las monedas de mercados emergentes y modifica el atractivo relativo de las estrategias de carry trade.

“El tipo de cambio tiene actualmente una correlación de 0.62 con el precio del petróleo y de 0.81 con la tasa de las notas del Tesoro a 10 años”, dijo Siller.

La economista explicó que la relación entre el tipo de cambio, las tasas estadounidenses y el peso mexicano está vinculada con el diferencial de tasas de interés entre México y EE.UU., que ha favorecido durante años las operaciones de carry trade.

“Entre menor sea el diferencial de tasas, habrá más operaciones que se desmantelen, presionando al alza el tipo de cambio”, explicó.

En este escenario, Banco Base estima que, si persisten las presiones al alza sobre el petróleo y las tasas de interés estadounidenses, el peso mexicano podría enfrentar nuevos máximos de cuatro años. La institución proyecta que el tipo de cambio podría ubicarse entre MXN $18.20 y MXN $18.50 por dólar durante episodios de volatilidad.