En esta noticia En qué recomienda invertir Salvador Di Stéfano

El dólar oficial transita un periodo de calma y en septiembre se mantiene en $ 1530 para la venta, el mismo valor al que inició el mes. De esta forma, los ahorristas reevalúan sus estrategias de inversión y consideran otras posibilidad en un panorama de paz cambiaria.

En ese contexto, el analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue , sentenció que la compra de billetes estadounidenses dejó de ser una opción rentable frente al avance de los precios.

Durante una entrevista por La Voz, el especialista detalló que, mientras el dólar subió un 66% en el mercado local, la inflación acumuló un 320%, lo que generó una fuerte drástica de poder adquisitivo para el ahorrista.

En qué recomienda invertir Salvador Di Stéfano

“Si querés hacer una buena inversión, no compres dólares”, advirtió Di Stefano, quien aconsejó apostar por bienes durables o activos tangibles. Puntualmente, destacó que el sector automotriz presenta un escenario propicio debido al recambio vigente de unidades o maquinarias antes de encarar el próximo ciclo político.

En paralelo, explicó que diversas empresas automotrices tuvieron que readecuar su oferta debido a las fluctuaciones en la demanda, implementando diversas bonificaciones sobre sus existencias de vehículos disponibles en el mercado.

“Hoy es un buen momento para comprarte un auto, para comprarte una moto, para comprarte una camioneta. Es el momento de invertir hoy”, insistió el analista.

Di Stefano sostuvo que hay una buena oportunidad de inversión dentro del mercado automotor.

Ante la consulta sobre las alternativas para quienes disponen de ahorros o recursos de una herencia, el experto aconsejó volcar el capital hacia propiedades o vehículos.

Respecto al ritmo de demanda de dólares en el mercado cambiario, Di Stefano recomendó no preocuparse por el comportamiento del público. En ese sentido, defendió la libertad de cada persona para administrar su capital.

Sin embargo, reiteró su rechazo a la tenencia de divisas estadounidenses. “La gente es libre de comprar lo que quiera. Cada uno se funde como quiera. Pero no es negocio (comprar dólares)”, completó.