La incorporación de nuevas tecnologías permite mejorar la preparación física y táctica en el fútbol. Sportian Performance, la división de tecnología deportiva de Globant y LALIGA,reúne datos avanzados, video táctico y alertas de inteligencia artificial para ofrecer a los cuerpos técnicos información relevante.

La plataforma complementa la experiencia profesional: entrenadores y especialistas interpretan los datos y conservan la responsabilidad sobre las decisiones deportivas.

Una nueva era en el entrenamiento futbolístico

Sportian Performance combina datos de seguimiento, video táctico y alertas de inteligencia artificial para ofrecer una visión integral del entrenamiento. La plataforma permite a entrenadores y preparadores físicos analizar el rendimiento con mayor eficiencia y preparar mejor al equipo para la competencia.

Los casos de uso concretos no tardaron en aparecer: Mauricio Pochettino utilizó esta tecnología al frente de la selección de Estados Unidos durante el último Mundial; y ahora la Federación Mexicana de Fútbol pondrá Sportian Performance a disposición de los 51 clubes de la Liga BBVA MX, la Liga BBVA Expansión MX y la Liga Femenil BBVA a partir de la temporada 2026-27.

Foto: Sportian, Globant.

El impacto de Sportian Performance radica en su capacidad para consolidar información de diversas fuentes, facilitando decisiones informadas. Con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial, los entrenadores pueden identificar patrones de desempeño y áreas de mejora que anteriormente podrían haber pasado desapercibidas. Esta tecnología permite un enfoque más científico en el deporte, donde cada entrenamiento se convierte en una oportunidad para optimizar la preparación del equipo.

Mejorando el rendimiento del equipo

La plataforma combina datos de rendimiento, video táctico en vivo y alertas de IA para que los cuerpos técnicos consulten información desde el banco. También automatiza reportes posteriores al partido, lo que reduce tareas manuales y permite concentrar el trabajo en la interpretación y la planificación deportiva.

Sin embargo, el cambio no es solo tecnológico. La introducción de herramientas como Sportian Performance refleja una tendencia más amplia en el deporte profesional: la necesidad de estar a la vanguardia en la adopción de tecnología. Los equipos buscan constantemente ventaja competitiva y aquellas organizaciones que no se adapten a estos avances corren el riesgo de quedar atrás frente a sus rivales que sí lo hagan.

Un futuro prometedor para el fútbol

La llegada de Sportian Performance también subraya la creciente importancia de la inteligencia artificial en todas las industrias, incluyendo el deporte. Con el avance de las herramientas digitales, los métodos de entrenamiento tradicionales enfrentan presiones para evolucionar. Esta modernización no solo es relevante para el rendimiento individual de los jugadores, sino que también puede influir en la dinámica del juego mismo, haciendo que las estructuras tácticas sean más adaptativas y basadas en datos.

“Con el lanzamiento de Sportian Performance, la FMF está construyendo el ecosistema de inteligencia futbolística más avanzado, inaugurando una nueva era de soluciones impulsadas por agentes de IA y datos, diseñadas para generar una ventaja competitiva sostenible. Esta plataforma proporcionará a clubes y entrenadores herramientas de vanguardia para monitorear el rendimiento, optimizar la planificación y tomar decisiones en tiempo real con mayor precisión y conocimiento”, afirmó Luis Ureta, CEO de Sportian.

Mirando hacia el futuro, es probable que veamos una mayor integración de la tecnología en el fútbol a medida que surjan herramientas innovadoras como Sportian Performance. La capacidad de analizar datos en tiempo real y mejorar la comunicación entre entrenadores y jugadores es solo el comienzo. Este cambio en la preparación táctica marcará un antes y un después en la forma en que se enfrenta la competencia en el deporte rey.

Sportian Performance no solo transforma el entrenamiento en el fútbol, sino que representa una evolución necesaria en un deporte que avanza al ritmo de la tecnología. La combinación de datos analíticos y herramientas de inteligencia artificial está destinada a mejorar la preparación de los equipos, ofreciendo un panorama donde la intuición ya no será suficiente. En un contexto en que cada detalle cuenta, las plataformas como esta son fundamentales para el éxito en el alto rendimiento deportivo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.