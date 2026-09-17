Históricamente, la receta de los argentinos frente a la incertidumbre económica se redujo a una fórmula casi automática: comprar dólares para asegurarse de no perder valor. Esto se da principalmente en años de definiciones o elecciones, como ocurrirá en 2027. Sin embargo, el analista económico y financiero Salvador Di Stefano consideró que esa estrategia debe cambiar por completo frente al nuevo escenario macroeconómico.

Con una contundente advertencia, el especialista, también conocido como “Gurú del Blue”, aseguró que atesorar billetes verdes dejó de ser un negocio rentable. En esa línea, recomendó redirigir los ahorros hacia la economía real, los activos tangibles y los bienes de consumo. “Si querés hacer una buena inversión, no compres dólares”, afirmó.

Qué recomienda el Gurú del Blue para invertir de cara al año electoral

Según sus números, mientras la cotización de la divisa norteamericana registró subas moderadas en el mercado local, la inflación acumuló un incremento muy superior, provocando una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los ahorristas que habían optado por la inmovilización del billete.

Para Di Stefano, la Argentina transita un profundo “cambio de régimen”, impulsado por las políticas del Gobierno, centradas en sostener el superávit fiscal y la estabilidad de las variables macroeconómicas. En este contexto, el dólar perdió su histórico rol como principal herramienta de “resguardo”, abriendo paso a un escenario distinto.

Gemini

“Hoy es un buen momento para comprarte un auto, una moto, una camioneta o invertir en lo que uno sabe manejar”, señaló el analista en diálogo con el programa de streaming Talleres Donweb. Consideró que hay un tipo de cambio calmo y una plaza financiera que recompone reservas. Por eso, recomendó volcar los pesos o los ahorros hacia bienes durables, vehículos, maquinarias o propiedades.

En sectores como el automotor, por ejemplo, las terminales y agencias debieron readecuar sus stocks frente a una demanda selectiva, ofreciendo importantes bonificaciones y precios competitivos. “¿Y por qué hay mucha oferta de auto? Porque las fábricas tuvieron un nivel de producción que generó una oferta que estuvo por encima de la demanda del mercado, entonces hoy hay más oferta que demanda", explicó. “Con lo cual, hoy tenemos unos precios de vehículos que son mucho más baratos que un año atrás”, remarcó.

Asimismo, el analista sostuvo que las decisiones financieras actuales no deben quedar atadas al vértigo electoral de largo plazo , sino que hay que enfocarse en las oportunidades concretas del presente. “El partido se juega hoy; especular con lo que pueda pasar de acá a 2027 es inconducente”, dijo.

El mensaje a las Pymes en una economía “espartana”

Bajo su mirada, el cambio de reglas no solo alcanza a los pequeños ahorristas, sino también al universo corporativo y PyME. Con una inflación desacelerada respecto a años anteriores, Di Stefano advirtió que los negocios ya no pueden financiarse ni subsistir a través de “espejismos inflacionarios”, sino que deben competir mediante gestión, eficiencia y productividad.

La recomendación para el sector empresario pasa por realizar un análisis introspectivo de sus flujos de fondos, medir el rendimiento sobre el capital invertido (ROIC) y optimizar los costos operativos puertas adentro. “Hoy ya los errores no te los disimula más ni la inflación, ni la tasa de interés negativa, ni los subsidios de electricidad y gas, ni la devaluación”, expresó.

Di Stefano.

“Hoy estamos en una economía que es más espartana. Tenés que estar frente a frente y tratar de ser productivo, eficiente y tenés que escalar el negocio, o sea, tenés que invertir”, indicó.

En paralelo, anticipó que aquellos que necesiten fondearse encontrarán un mercado de crédito más dinámico, siendo aconsejable planificar las inversiones de capital antes de que la demanda general presione los precios al alza.