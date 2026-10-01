Tener una tarjeta de crédito bloqueada puede generar problemas al momento de realizar una compra o intentar utilizar el límite disponible.

La inhabilitación puede producirse por diferentes motivos y, antes de intentar solucionarlo, es importante conocer por qué la entidad suspendió el servicio.

El bloqueo de una tarjeta de crédito puede estar relacionado con un atraso en los pagos o con una medida de seguridad aplicada por la entidad. En cada caso, el procedimiento para recuperar el uso de la tarjeta es diferente.

Tarjeta de crédito bloqueada: por qué pueden inhabilitarla

Una tarjeta puede quedar inhabilitada por la falta de pago del resumen o por razones de seguridad.

La Ley 25.065, que regula el sistema de tarjetas de crédito, establece que el contrato de emisión debe informar las consecuencias de la mora y las causales de suspensión, resolución o anulación del servicio.

Cuando la tarjeta deja de funcionar, corresponde identificar la causa concreta. El titular puede consultar la aplicación del banco, revisar el resumen o comunicarse con la entidad emisora para conocer qué ocurrió y qué condiciones debe cumplir para recuperar el servicio.

Qué hacer si la tarjeta fue bloqueada por una deuda

Si la inhabilitación se debe a un atraso, el titular debe consultar a la entidad el monto adeudado y las alternativas para regularizar la situación.

La mora se produce cuando, al llegar el vencimiento del resumen, no se abona tampoco el importe mínimo. En ese caso pueden aplicarse intereses y la tarjeta puede quedar inhabilitada hasta que se cancele la deuda.

A su vez, las entidades suelen informar la mora a las bases de deudores, lo que puede restringir el acceso a otros productos financieros.

También es importante solicitar el saldo actualizado, el detalle de los intereses generados y las condiciones que ofrece el banco para ponerse al día.

Antes de aceptar un plan de pagos, se recomienda verificar la cantidad de cuotas, la tasa de interés aplicada y el monto total que se terminará abonando.

¿Qué hay que hacer si no es posible afrontar la deuda o la refinanciación?

Si la persona no puede afrontar ninguna de las alternativas disponibles o considera que la entidad no resolvió el problema, puede presentar un reclamo formal ante el banco o emisor y conservar el número de reclamo.

A partir de ese momento, la entidad tiene que analizar el caso y brindar una respuesta. Si transcurren 10 días hábiles sin una solución o la respuesta resulta insatisfactoria, el usuario puede recurrir al BCRA como segunda instancia para reclamar por el producto o servicio financiero.

Para hacerlo, deberá contar con la información del reclamo realizado previamente ante la entidad. El procedimiento ante el Banco Central funciona como una instancia posterior: primero se reclama al banco y, si el problema continúa, se puede acudir al BCRA.

¿Qué pasa con la deuda si la tarjeta sigue bloqueada?

Lo que hay que saber al momento de comenzar el trámite para rehabilitar la tarjeta de crédito (foto: archivo).

El bloqueo de la tarjeta no elimina la deuda pendiente. Los saldos adeudados y las cuotas correspondientes a consumos realizados continúan siendo obligaciones del titular.

Si la persona paga solamente el importe mínimo, evita entrar en mora, pero el saldo restante continúa pendiente y puede generar intereses.

Si directamente no abona el mínimo al vencimiento, se produce la mora y la tarjeta puede quedar inhabilitada hasta que se regularice la deuda.

Por eso, ante un bloqueo relacionado con falta de pago, es importante consultar el saldo actualizado, los intereses y las alternativas disponibles para regularizar la situación.