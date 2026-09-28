En esta noticia El consejo del “Gurú” a los inversores de cara al año electoral

El analista financiero Salvador Di Stefano , más conocido como el “Gurú del Blue”, proyectó que el dólar podría escalar hasta los $ 1550 y, además, dejó una recomendación clave para los inversores de cara al año electoral.

Di Stéfano vinculó ese posible movimiento con la desaceleración que observa en las liquidaciones de divisas del sector agropecuario.

“Creemos que en este escenario, donde vemos una desaceleración en las liquidaciones del campo, una menor oferta de dólares en el mercado podría impulsar al dólar a niveles de $ 1550”, escribió en su último informe semanal.

El especialista también analizó el comportamiento de la autoridad monetaria. “El Banco Central en el mes de setiembre redujo significativamente sus compras, lo que denota que no desea presionar al dólar a la suba”, sostuvo.

En esa línea, Di Stefano afirmó que la entidad “hoy privilegia más un dólar estable que un aumento de las reservas”. De este modo, el analista ubicó la estabilidad cambiaria como la prioridad actual del BCRA.

El informe repasó además el nivel de las tasas en pesos. “La tasa de plazo fijo en pesos por más de $ 1.000 millones, que se denomina tasa Tamar, se ubica en torno del 24% anual”, detalló el especialista.

Di Stefano agregó que “parecerá que el Banco Central no desea que supere dicho nivel”, aunque no precisó qué herramientas utilizaría la entidad para contener ese indicador.

El consultor enmarcó su análisis en un contexto internacional incierto. “Los mercados están impredecibles, operar es cómo manejar con una venda en los ojos”, advirtió al inicio del reporte.

Di Stefano mencionó el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la guerra en Ucrania. También señaló que Estados Unidos enfrenta “un severo problema de iliquidez, producto de un salvaje déficit fiscal, y una mayor demanda de financiamiento de las empresas de inteligencia artificial”.

“A nuestro juicio, hay que relacionar lo que sucede en el mercado local con los shocks externos y no con la política doméstica”, planteó el economista sobre la dinámica de los activos argentinos.

El consejo del “Gurú” a los inversores de cara al año electoral

En renta fija, Di Stefano señaló que “el GD35 rinde el 10,6% anual, y el AL35 rinde el 12,0% anual”. Según el analista, esos premios hacen atractiva a la deuda argentina frente al bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que ubicó en 5,16%.

En el tramo corto, el economista comparó el AO27, que rinde 4,3% anual, con el AO28, que rinde 10,8%. Sobre esa diferencia, afirmó que “pareciera que está descontando una elección reñida en el año 2027”.

En sus conclusiones, Di Stefano recomendó “esperar sin desesperar, ojos abiertos, no desarmar carteras, y si hay liquidez reforzar las posiciones en renta fija, que las tasas son muy atractivas mirando el mediano plazo”.

Sobre las acciones, el analista reconoció que “son la grata sorpresa en el escenario actual”, aunque advirtió que “es muy pronto para invertir, mejor esperar que bajen las tasas, y el riesgo país”.

Por último, Di Stefano recomendó sacar peso a las elecciones nacionales de 2027, que se ubican a más de 380 días. En cambio, señaló que lo que más hay que monitorear “es el resultado de las elecciones en Brasil, Israel y Estados Unidos”.