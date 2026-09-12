Malvinas: la cadena de Milei tuvo alto impacto, pero hay un dato que inquieta al Gobierno

Si bien aún falta más de un año para las elecciones presidenciales en Argentina, los mercados, la política y la opinión pública ya empiezan a medir a los principales dirigentes de cara a los comicios de 2027.

La última encuesta nacional de DC Consultores, relevada del 28 al 31 de agosto sobre 2345 casos, refleja que el 55,3% de los encuestados ve al país por “por el camino correcto, aunque cueste”.

Pese a los desequilibrios coyunturales del día a día, el informe muestra que el oficialismo saca una ventaja de 60,2% en proyección presidencial, mientras el peronismo enfrenta una crisis de liderazgo sin candidato definido.

“La incapacidad de la oposición para articular una alternativa competitiva o un candidato definido consolida la preeminencia del proyecto oficialista, dejando en evidencia un mapa político donde la ciudadanía sitúa sus demandas en el centro del debate y premia la determinación del rumbo gubernamental frente a la falta de renovación de la dirigencia tradicional”, analiza DC.

El estudio señala que la opinión pública refleja “la imagen de una sociedad que navega un terreno complejo con una clara comprensión del esfuerzo requerido, priorizando el horizonte de desarrollo a futuro y la transformación estructural”.

En este sentido, los datos revelan que 68,5% de los ciudadanos pondera más el plan a futuro que los resultados de gestión del día a día.

Una fórmula oficial domina el escenario electoral

La encuesta proyecta que la fórmula integrada por el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich ganaría las elecciones 2027 con 60,2% de los votos.

Si bien Milei confirmó que irá por una relección el próximo año, desde el oficialismo aún no definieron quién sería su compañero de fórmula. Bullrich es la dirigente que mejor mide en las encuestas.

En segundo lugar, la fórmula del peronismo encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Rosana Chahla , obtendría 25,6%.

Le siguen la fórmula de la vice Victorial Villarruel y el diputado Manuel Passaglia , que alcanzaría 11,7%; mientras que la de Sergio Massa y el cordobés Juan Schiaretti apenas llegaría al 2,5%.

Sin embargo, cuando se consulta la intención de voto actual sin mencionar candidatos específicos, La Libertad Avanza cede 16,5 puntos, llegando a 43,7%.

El peronismo suma fuerzas con 26,1%, manteniéndose como la segunda opción más votada. La nueva centro-derecha obtiene 12,4%, mientras 10,1% aún no sabe por quién votar.

Caras nuevas: un reclamo latente para el peronismo

Según el análisis de DC, el peronismo enfrenta una severa crisis de representación.

La encuesta destaca que las “figuras históricas de la política quedan relegadas ante un electorado que exige transparencia, la erradicación de la corrupción y el surgimiento de liderazgos sin antecedentes de gestión gastados”.

Para competir en 2027, 46,7% de los encuestados señala que el peronismo necesita “integridad y ética”. Un 31,1% demanda el “rechazo y fin de ciclo” de figuras tradicionales, mientras 22,2% reclama “renovación de doctrina, ideas y liderazgos”.

A su vez, 35,4% cree que una “cara nueva sin pasado de gestión” podría resolver el problema.

Kicillof lidera entre los peronistas

Antre la consulta sobre quién terminará siendo candidato del peronismo en 2027, el 46,2% apunta a Axel Kicillof. Un 40,8% sostiene que “todavía lo están buscando”, lo que refleja la incertidumbre reinante dentro de la coalición.

En materia de sensaciones que despiertan dirigentes, Kicillof genera “vergüenza ajena” en el 29,1% de los consultados.

Milei, por su parte, despierta “confianza/admiración” en 28,6%, mientras la exmandataria Cristina Fernández genera “odio/rechazo” en 37,8% y “decepción/hartazgo” en 26,8%.

En este sentido, Cristina se presenta como una figura que representa “el pasado que no querés que vuelva”, con el 47,1% de las respuestas. Le sigue Mauricio Macri, que obtiene 23,6%, y Sergio Massa, con 18,1%.