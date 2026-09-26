Frente al actual contexto económico que atraviesa la Argentina, las reglas de juego tradicionales del ahorro parecen haber dado un giro. Mientras gran parte de los inversores mira de reojo la evolución del tipo de cambio o especula con los tiempos políticos de largo plazo, expertos del mercado apuntan por dónde pueden encontrarse las oportunidades.

Para el analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido también como el “Gurú del Blue”, la ecuación clásica que posicionaba al dólar como el refugio indiscutible perdió atractivo frente a la dinámica actual de precios.

El consultor remarcó que el ritmo de incremento de la divisa quedó rezagado frente a la inflación acumulada, lo que, sumado a una oferta excedente en ciertos sectores, abre una ventana de precios convenientes en bienes durables. “Te conviene comprar hoy”, dijo.

La oportunidad está en el mercado automotor, según Di Stéfano

Uno de los sectores donde más se evidencia este fenómeno es el mercado automotor. Con un nivel de oferta que en varios segmentos supera a la demanda de corto plazo, las terminales y concesionarias debieron readecuar listas, otorgar bonificaciones y ofrecer opciones de financiación atractivas.

En diálogo con La Voz, Di Stéfano desestimó la conveniencia de postergar decisiones de consumo bajo la excusa de esperar a las elecciones 2027.

“En este momento nos están vendiendo todos los autos que el mercado demanda. Por lo tanto, se creó una oferta que es excedente. Entonces, por ejemplo, una reconocida pick-up de la República Argentina de cuatro letras, muy tradicional, que venía produciendo por encima de la demanda, suspende la producción. ¿Qué hace esa empresa? Va a poner en oferta su pick-up", relató.

“Vos en este momento podés comprar esa pick-up a un precio menor al de la lista y con beneficios financieros. Cuando la empresa coloque el excedente de pick-up y se ponga a fabricar de nuevo, va a tratar de fabricar por debajo de la demanda de mercado, con lo cual los precios, ¿a dónde van a volver? A su valor original. ¿Cuándo te conviene comprarla? Te conviene comprarla hoy", se explayó en relación con el mercado automotor.

Según remarcó, por un lado, los insumos y los bienes registrables se encuentran en “niveles de valuación muy competitivos”, en términos históricos. Por el otro, la proyección de una “macroeconomía más ordenada” anticipa que los precios de reposición tenderán a acomodarse al alza a medida que la actividad se recupere.

Inocencia fiscal y las oportunidades que ve el analista

En la misma línea, Di Stéfano destacó medidas recientes del Gobierno que apuntan al ingreso de dólares a la economía formal y los mercados, como el régimen de Inocencia Fiscal.

“ Te estoy ofreciendo un bloqueo del pasado; no te miro más el pasado , te lo bloqueo, hay un tapón fiscal y no puedo ir para atrás”, destacó el analista, al asegurar que el régimen funciona como un beneficio clave para movilizar ahorros y dar previsibilidad a los contribuyentes.

En este sentido, el consultor financiero remarcó que las herramientas de regularización y el denominado “tapón fiscal” representan una oportunidad inmejorable para quienes operan en la informalidad o mantienen ahorros fuera del sistema. “El que no se adhiere a la inocencia fiscal, tiene que echar a su contador directamente”, dijo.