Jutex, una de las principales fabricantes de indumentaria para terceros del país, entró en concurso preventivo luego de acumular deudas y cheques rechazados durante los últimos meses.

La compañía produjo prendas para marcas como Portsaid, Desiderata, Jazmín Chebar, Penguin, Paula, La Martina, Roxy, Quiksilver, Le Utthe y Rapsodia.

La empresa había solicitado la apertura del proceso el 3 de julio y el pedido fue aceptado por la Justicia el 21 de agosto. Con esta presentación, buscará reordenar sus pasivos y alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

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