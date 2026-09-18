En esta noticia Un truco casero para dejar el baño reluciente y sin sarro

Con el transcurso del tiempo, las manchas, el óxido y el sarro se acumulan en los sanitarios, en particular en las canillas y en el inodoro, convirtiéndose en objetos de complicada limpieza.

No obstante, existe un método altamente efectivo y fácil de implementar sin requerir el uso de productos químicos agresivos ni de ingredientes difíciles de obtener, que se convirtió en un popular truco casero.

Eliminar el sarro de las canillas. Montaje EC

Un truco casero para dejar el baño reluciente y sin sarro

Los ingredientes requeridos para restaurar la limpieza de su inodoro y baño:

Vinagre blanco

Agua

Sin vinagre, sin bicarbonato: la óptima manera de eliminar el sarro de las canillas y del inodoro al instante (foto: archivo)

¿De qué manera se aplica?

Mezclar vinagre y agua: combinar en partes idénticas vinagre blanco y agua. Verter la mezcla en un recipiente con spray. Aplicar la solución: rociar sobre las áreas del inodoro donde se produce acumulación de sarro . El vinagre, por su acidez, elimina el sarro en minutos, lo que simplifica su remoción sin requerir frotar extensivamente. Dejar actuar y frotar: permitir que el vinagre actúe durante algunos minutos. Posteriormente, frote con delicadeza las áreas afectadas utilizando un cepillo. Finalmente, accione la cadena para eliminar los restos. Si no se encuentra completamente limpio, repita el procedimiento.

Trucos para mejorar la limpieza de tu baño:

Vinagre blanco y bicarbonato de sodio: verter una taza de vinagre en el inodoro y dejar actuar durante 10 minutos. Posteriormente, añadir una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y frotar con un cepillo las manchas. La mezcla facilitará el desprendimiento del sarro.

verter una taza de vinagre en el inodoro y dejar actuar durante 10 minutos. Posteriormente, añadir una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y frotar con un cepillo las manchas. La mezcla facilitará el desprendimiento del sarro. Agua caliente y bicarbonato de sodio: hervir suficiente agua, dejar que se enfríe ligeramente y verter en el inodoro. Añadir media taza de bicarbonato de sodio y permitir que repose durante 15 minutos. Luego, frotar las manchas con un cepillo.

Para quienes buscan una limpieza más profunda y efectiva, la combinación de ácido cítrico y vinagre blanco ofrece resultados asombrosos en una sola aplicación.

Recomendaciones para evitar la acumulación de sarro en áreas como baños y cocinas