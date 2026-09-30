En esta noticia Coloquio de IDEA: Milei habló sobre su candidatura en 2027

El presidente Javier Milei habló este miércoles ante los empresarios más destacados del país en el 62.° Coloquio IDEA, la mayor cita del mundo corporativo.

Milei comenzó su intervención desde París, donde se encuentra producto de un nuevo “Argentina Week”. El mandatario pidió “paciencia”, puesto que “los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”.

Asimismo, hizo hincapié en el trabajo que tiene por delante la Argentina en un contexto —en palabras del mandatario— “adverso”. En ese sentido, apuntó contra los miembros de la oposición, a quienes tildó de “energúmenos”, endilgándole a la gestión de Alberto Fernández una inflación que “corría al 1 por ciento diario” durante su mandato: “Los argentinos van a tener que elegir el sendero del crecimiento o volver al modelo del pasado”.

“Llevamos cerca de 18.000 regulaciones, eso es un potenciador del crecimiento económico”, valoró Milei de su proceso frente a la Casa Rosada y del trabajo de Sandra Pettovello, encargada del Ministerio de Capital Humano.

Sin embargo, abogó por no “negar la realidad política”, puesto que “en frente hay un grupo de personas dispuestas a romperlo todo”.

Con esa lógica como tesitura, bregó por la continuidad del modelo que lleva adelante La Libertad Avanza: “Argentina en condiciones normales, tendría que tener un riesgo país de 100 o 200 puntos básicos. Es decir, Argentina tiene condiciones espectaculares, pero en el medio está la máquina de impedir y un shock externo de magnitudes enormes -las tasas de interés de Estados Unidos y el alza en el precio del petróleo-”.

Coloquio de IDEA: Milei habló sobre su candidatura en 2027

“Elegir entre el modelo de la prosperidad o el modelo de la decadencia”, fue la encrucijada que planteó —una vez más durante su disertación— el Presidente a los empresarios de IDEA.

Con el 2027 en el horizonte, y al ser interpelado por su interlocutor acerca de expresiones como las que representa Myriam Bregman, Milei aseveró: “Mi único rival soy yo mismo”. Al mismo tiempo que enumeró una serie de logros de su administración y se enbanderó en ellos para posicionarse como único candidato posible: “Es insultante tener que debatir con un comunista”.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro estuvo presidido por Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia, y fue moderado por el periodista José del Río. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, hablará en el coloquio el próximo viernes, también de manera virtual.

En último término, Milei aseguró que la Argentina va a ser una potencia en los próximos 20 años “si los argentinos abrazan la idea de la libertad”.