El economista Fernando Marull analizó el rumbo de la economía argentina a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027 y afirmó que la macro no llegará en crisis a los comicios. Según el especialista, ese escenario favorece al Gobierno.

“La economía no va a ser muy diferente de lo que es hoy. Ese es un buen escenario para el Gobierno, porque no es una economía que va a llegar en crisis a las elecciones”, explicó en diálogo con La Voz.

Marull aclaró, sin embargo, que el oficialismo no tiene garantizada la reelección. “Obviamente va a haber tensiones, va a haber preocupaciones”, anticipó. También señaló que el Gobierno, “con esta economía ya tiene un 40% de apoyo”.

Marull vinculó esa competitividad con los sectores rezagados. “Con esta economía a dos velocidades, en la medida en que los sectores que están recesivos sigan estables, pero no entren en crisis (...), me parece que va a mantenerse cierta estabilidad”, señaló.

“¿Por qué? Porque el Gobierno va a llegar competitivo. No tiene garantizadas las elecciones, pero sin crisis es competitivo”, completó.

Elecciones 2027: el mercado ya mira un dólar con Milei y otro con Kicillof, según Marull

Marull explicó que el valor del dólar en 2027 dependerá del resultado electoral. “Uno se puede imaginar un dólar con Kicillof y otro dólar con Milei, y un riesgo país con Kicillof y otro riesgo país con Milei”, ilustró.

En ese sentido, advirtió: “Si uno se equivoca y la economía se empieza a caer y entrar en crisis, claramente la probabilidad de Kicillof sube y el dólar va a valer cada vez más ”.

Ante la consulta sobre si la recuperación de la actividad alcanza para despejar el riesgo político, respondió que no. “No alcanza, pero el riesgo político de todo el año que viene va a estar”, señaló.

El riesgo país y los “datos viejos”

Sobre la suba del riesgo país de las últimas semanas, Marull atribuyó una parte al contexto internacional, pero apuntó principalmente a las noticias locales. Según explicó, el mercado financiero no había incorporado los datos de actividad de los últimos meses.

“Yo creo que ahí hubo como un reacople entre el mercado financiero, el precio de los bonos, el precio de las acciones con la actividad que venía más floja”, sostuvo.

El economista relativizó el impacto del EMAE de julio, cuyo resultado del 3% generó preocupación. “Pasaron dos meses ya, ya se sabía que julio había sido malo, o sea, es dato viejo”, afirmó.

Hacia adelante, anticipó una mejora en los próximos datos de actividad . Reconoció que agosto “vino flojo”, pero estimó que septiembre “va a venir un poquitito mejor”. También previó una leve mejora en la recaudación.

“La inflación estuvo estable, el dólar estuvo estable, más o menos las tasas de interés no se movieron”, enumeró. En esta línea, proyectó un dato de inflación de entre 1,8% y 1,9% y admitió “algún rebote” durante septiembre, aunque “nada para preocuparse”.