Se renueva Ezeiza: con megaobra confirmada, cómo quedará el aeropuerto más importante del país Fuente: Aeropuertos Argentina

Este lunes, el Gobierno confirmó que extendió la concesión de servicios que la empresa Aeropuertos Argentina tiene sobre 35 terminales aéreas del país tras un acuerdo entre ambas partes.

Así, la firma de Eduardo Eurnekian mantendrá la operación de los principales nodos del país al menos hasta 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056.

Esta última extensión aparece condicionada a que Aeropuertos Argentina realice una inversión adicional de u$s 600 millones de dólares destinada principalmente al aeropuerto de Ezeiza.

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