La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará durante octubre el ritmo habitual del calendario de pagos por el feriado del lunes 12.

De esta manera, el esquema tendrá una interrupción en las primeras fechas de pago, por lo que algunos jubilados y pensionados deberán esperar unos días más para recibir sus haberes.

ANSES: cuándo cobran los jubilados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo y cuyo DNI termine en 0, 1, 2 o 3 tendrán las siguientes fechas de cobro en octubre:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

El cambio se produce porque el lunes 12 de octubre es feriado nacional.

De esta manera, después de los pagos correspondientes con el viernes 9, las acreditaciones se retoman recién el martes 13.

Por lo tanto, quienes tengan DNI terminado en 2 o 3 no tendrán acreditaciones durante el sábado 10, domingo 11 ni lunes 12.

El cronograma para este grupo continuará con las restantes terminaciones y finalizará el jueves 22 de octubre de la siguiente manera:

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

Documentos terminados en 8: miercoles 21 de octubre.

Documentos terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Esquema para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ANSES

Jubilados que cobran más que el haber mínimo: qué días reciben el dinero

Los jubilados y pensionados que superan el primer tramo de haberes cuentan con un calendario diferente. En este caso, ANSES distribuye los pagos agrupando dos terminaciones de DNI por cada fecha.

Para quienes tienen documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

Los pagos para este grupo seguirán hasta el jueves 29 de octubre, cuando finalizarán con los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tendrán un calendario condicionado por el feriado, aunque las terminaciones se distribuyen de manera diferente a las jubilaciones.

En octubre, las primeras fechas serán:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Por este motivo, antes de dirigirse a una entidad bancaria es importante verificar qué prestación recibe cada persona.

Una misma terminación de DNI puede tener una fecha diferente según se trate de una jubilación, una pensión, una PNC o una asignación.

Cuánto aumentan las jubilaciones y asignaciones de ANSES en octubre

En octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 1,66%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

Con el incremento, el haber mínimo jubilatorio será de $435.748,51, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.932.174,85. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima y accedan al bono de $70.000 cobrarán un total de $505.748,51.

En tanto, los jubilados y pensionados cuyos haberes sean inferiores a $505.748,51 recibirán un bono proporcional, de modo que, sumado al haber, alcancen ese monto.