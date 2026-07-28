Semana clave en Wall Street: por qué los balances de las empresas pueden definir tus inversiones
Meta, Microsoft, Amazon y Apple presentarán esta semana sus resultados trimestrales. Qué información revelan estos informes, por qué pueden mover el precio de las acciones y cuáles son los datos que todo inversor debería mirar antes de comprar una empresa.
Las obligaciones negociables permiten invertir en algunas de las compañías más importantes del país y obtener una renta periódica. Qué sectores tienen mejores perspectivas, cuáles son las compañías favoritas de los especialistas y qué riesgos conviene analizar antes de invertir.