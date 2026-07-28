Wall Street atraviesa una de las semanas más importantes de la temporada de balances. Entre el miércoles y el jueves, Meta, Microsoft, Amazon y Apple darán a conocer sus balances trimestrales, informes que permiten conocer en detalle el estado financiero de cada empresa y suelen provocar fuertes movimientos en las cotizaciones.

Para los inversores, estos reportes son mucho más que una obligación contable. Representan una radiografía completa del negocio y ofrecen información clave sobre ingresos, ganancias, deuda, perspectivas de crecimiento y planes futuros de inversión .

Por eso, para quienes invierten en acciones o Cedears, estos reportes representan una herramienta clave al momento de decidir si comprar, mantener o vender una posición.

Por qué es importante mirar los balances antes de invertir

A la hora de invertir en la bolsa, comprar una acción implica adquirir una parte de un negocio real. Por eso, los especialistas recomiendan no dejarse llevar únicamente por las noticias, las expectativas del mercado o la evolución reciente del precio de un papel.

El análisis fundamental busca responder dos preguntas esenciales: si una empresa es realmente un buen negocio y si su acción se encuentra a un precio razonable.

Los balances resultan fundamentales para encontrar esas respuestas porque permiten conocer la salud financiera de la compañía. En ellos puede verse si la firma está creciendo, cuánto gana, cuánto debe, qué nivel de liquidez posee y cuáles son sus perspectivas para los próximos meses.

De esta manera, el inversor puede tomar decisiones basadas en información concreta y reducir la influencia de factores emocionales, rumores o movimientos especulativos que suelen generar volatilidad en el mercado.

Qué mirar antes de comprar una acción

Uno de los errores más comunes es concentrarse exclusivamente en el valor de la acción sin analizar los fundamentos del negocio. Antes de invertir, los expertos recomiendan prestar atención a algunos aspectos centrales:

Valor de entrada : no alcanza con encontrar una buena empresa; también es importante comprar sus acciones a un precio razonable. Una excelente empresa puede convertirse en una mala inversión si se paga demasiado por ella.

Crecimiento de ingresos : permite identificar si la empresa logra vender más productos o servicios y expandir su negocio de manera sostenida.

Rentabilidad : los márgenes de ganancias muestran qué tan eficiente es una compañía para transformar sus ventas en beneficios.

Nivel de deuda : una empresa excesivamente endeudada puede enfrentar mayores dificultades durante períodos de desaceleración económica o suba de tasas.

Flujo de caja : es uno de los indicadores más observados por el mercado porque refleja la capacidad real de generar efectivo.

Planes futuros y guidance: las notas complementarias y proyecciones que acompañan los balances son especialmente valiosas porque anticipan dónde planea invertir la compañía y cuáles son sus expectativas para los próximos trimestres.

Las empresas que presentan balances esta semana en Wall Street

Las miradas estarán puestas especialmente en cuatro gigantes tecnológicos que se encuentran liderando la carrera de la inteligencia artificial:

Meta Platforms

Publica resultados: miércoles 29 de julio.

La atención estará centrada en el nivel de inversión en infraestructura para IA. El negocio publicitario continúa mostrando un fuerte crecimiento, impulsado por mejoras en segmentación y recomendación de contenidos gracias a la inteligencia artificial.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, el mercado seguirá de cerca el presupuesto de inversión de capital (capex), estimado entre u$s 125.000 y u$s 145.000 millones, para evaluar si el gasto continúa justificando las perspectivas de crecimiento.

Microsoft

Publica resultados: miércoles 29 de julio.

La clave estará en el desempeño de Azure, su plataforma de computación en la nube, que apunta a mantener tasas de crecimiento cercanas al 40%.

Los inversores también analizarán el impacto de su ambicioso plan de inversión en infraestructura tecnológica y centros de datos, cuyo presupuesto asciende a u$s 190.000 millones.

Amazon

Publica resultados: jueves 30 de julio.

Uno de los principales focos será la evolución del flujo de caja libre (FCF), que recientemente ingresó en terreno negativo.

Aunque los ingresos por publicidad mantienen un fuerte crecimiento, el mercado buscará señales de mejora en la generación de efectivo y de control de los gastos operativos asociados a nuevos proyectos e inversiones.

Apple

Publica resultados: jueves 30 de julio.

La compañía llega a la presentación con un perfil diferente al de sus competidores, ya que no participa de manera tan agresiva en la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial.

Los inversores prestarán especial atención a la evolución de las ventas del iPhone en China y a los márgenes de rentabilidad, en un contexto de mayores costos de producción y componentes.