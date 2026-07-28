Las Obligaciones Negociables se consolidaron en los últimos años como una de las alternativas preferidas por los inversores que buscan generar ingresos sin asumir la volatilidad propia de las acciones.

Se trata de instrumentos de deuda emitidos por empresas que, a cambio del financiamiento recibido, pagan intereses periódicos y devuelven el capital en una fecha determinada. Sin embargo, no todas las empresas ofrecen las mismas garantías ni presentan las mismas perspectivas de largo plazo, por lo que la selección del emisor resulta fundamental.

En ese contexto, la elección del emisor se vuelve un aspecto central. En diálogo con El Cronista, Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y CEO de Quaestus Advisory, explicó cuáles son las empresas que hoy ofrecen mejores perspectivas y qué aspectos conviene analizar antes de invertir.

Qué empresas son las favoritas para invertir en ONs

Según Bernués, los emisores más atractivos para una estrategia de largo plazo son las compañías energéticas exportadoras. “Generan los dólares con los que pagan la deuda y eso reduce el descalce de moneda que castiga a otros emisores locales: PAE, YPF, Pampa y Vista”, explicó.

El especialista destacó que se trata de empresas con buenas perspectivas de crecimiento y capacidad para generar ingresos futuros, una característica especialmente valorada por quienes buscan estabilidad en inversiones de renta fija.

Además, remarcó el creciente peso que tiene la industria energética dentro del financiamiento corporativo argentino. “ En el primer semestre de 2026 el sector energético tomó el 55,1% del financiamiento corporativo ”, señaló.

Dentro de este grupo de compañías, Bernués destaca a Pan American Energy (PAE) como la opción más conservadora para quienes priorizan la seguridad por encima del potencial de suba. En cambio, considera que YPF, Pampa Energía y Vista ofrecen un mayor potencial de crecimiento, aunque con una dependencia más marcada de la evolución de Vaca Muerta.

“Dentro del grupo diferenciaría: PAE como el crédito más defensivo, calificación AAA (arg) con perspectiva estable y reservas probadas equivalentes a 23 años de producción, mientras YPF, Pampa y Vista tienen más upside pero condicionadas a la ejecución de Vaca Muerta”, sostuvo.

Qué características debe tener una buena ON

Más allá de la empresa elegida, Bernués sostuvo que existen una serie de indicadores que permiten evaluar la solidez de un emisor. “Lo primero es el calce de moneda que tenga la empresa: que genere ingresos en la misma moneda de la deuda, algo que las exportadoras resuelven de entrada”, explicó.

Además, señaló que existen otros indicadores fundamentales para medir la capacidad de repago: “También se tienen en cuenta los ratios de solvencia, apalancamiento (deuda neta/EBITDA), buena cobertura de intereses y márgenes robustos, y un perfil de vencimientos escalonado que evite un muro de deuda”.

Como ejemplo, destacó la situación financiera de Vista Energy. La compañía registró en el primer trimestre de 2026 un margen EBITDA de 52,1% y el costo de extracción más bajo de la industria, con u$s 4,3 por barril equivalente. Estos indicadores muestran una elevada capacidad para generar ganancias y afrontar sus compromisos financieros.

Los sectores con mayor potencial para los próximos años

Para el CEO de Quaestus Advisory, el sector con mejores perspectivas continúa siendo el vinculado al desarrollo energético de Vaca Muerta. “El oil & gas de Vaca Muerta es el candidato más claro”, aseguró.

La explicación está en el crecimiento que vienen registrando las principales empresas de la industria y en el elevado nivel de inversiones que siguen realizando.

“ En el primer trimestre de 2026 las tres grandes crecieron en EBITDA simultáneamente por primera vez, con inversiones por u$s 1.370 millones y sin señales de desaceleración ”, indicó.

Además del negocio de extracción de hidrocarburos, Bernués también observa oportunidades en actividades complementarias. “Sumaría el midstream ligado a esa producción (transporte y tratamiento de gas), por sus flujos dolarizados y más previsibles”, afirmó.

Por lo contrario, el especialista recomienda ser más selectivo con aquellas compañías cuyos ingresos están atados al mercado local, pero mantienen deuda en moneda extranjera.

“ Donde sería más selectivo es en emisores con ingresos en pesos y deuda en dólares, con alto apalancamiento o muy expuestos a regulación tarifaria y subsidios ”, advirtió.

Según explicó, en estos casos los riesgos pueden terminar superando el beneficio adicional que ofrece una tasa más elevada.

Los riesgos que todo inversor debe considerar

Si bien las ONs suelen percibirse como instrumentos más conservadores que las acciones, existen distintos factores de riesgo que deben analizarse antes de comprar.

“El principal es el riesgo crediticio del emisor, seguido del riesgo regulatorio y soberano, en particular el acceso al mercado de cambios para girar los pagos en dólares”, explicó Bernués.

También remarcó la importancia de evaluar la liquidez de cada emisión y los riesgos de tasa y duration si se busca vender antes del vencimiento.

Además, recomendó prestar especial atención a los detalles legales de cada colocación. “Algo que muchos pasan por alto es leer la letra chica: ley aplicable (argentina vs. Nueva York), garantías y seniority ”, señaló.

Por último, insistió en la necesidad de diversificar y no sobreconcentrar toda la porción de renta fija en un solo sector.