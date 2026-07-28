Qué empresas elegir para invertir en ONs y mantener durante los próximos años
Las obligaciones negociables permiten invertir en algunas de las compañías más importantes del país y obtener una renta periódica. Qué sectores tienen mejores perspectivas, cuáles son las compañías favoritas de los especialistas y qué riesgos conviene analizar antes de invertir.
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