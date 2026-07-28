Los últimos datos de actividad, números fiscales y recaudación muestran una dinámica más bien débil en el nivel de actividad.

Pensando en las elecciones de 2027, el Gobierno deberá buscar la forma de activar aun mas la macro para llegar mejor a la contienda electoral y cuidar el equilibrio fiscal

Existen opciones que tiene el Gobierno para realizar política económica expansiva sin tornarse keynesiano. Ni el riesgo país, el dólar ni el Merval anticipan por ahora ningun riesgo electoral en el horizonte.

Analizamos la macro y las alternativas de inversión en este contexto junto a Matias Waitzel, socio de AT Inversiones y Mariano Ortiz Villafañe, head de research de Aldazabal y Cia.