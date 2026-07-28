En esta noticia Los números de Vaca Muerta

En su último día en la Argentina, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta acompañada por el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de YPF Horacio Marín.

“Recibimos a Georgieva y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, escribió Marín en redes.

“Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, agregó el CEO de la petrolera.

La titular del FMI recorrió las operaciones de YPF en Vaca Muerta YPF

Enfundada en el mameluco que le gusta usar a Javier Milei, la titular del Fondo Monetario estuvo acompañada por su jefe de Gabinete Wolfgang Bauer y el representante permanente del FMI en la Argentina Max Alier, mientras a la comitiva del equipo económico se sumaron el viceministro José Luis Daza y el representante ante el FMI Leonardo Madcur.

Georgieva llegó al aeropuerto de Neuquén poco antes de las 10 y llegó media hora después a la base en Loma Campana, donde fue recibida por Marín. El recorrdido que en campo, llevó aproximadamente dos horas, empezó poco después d de las 11.

Los números de Vaca Muerta

Según las proyecciones de la petrolera, Vaca Muerta puede convertirse en una fuente de dólares capaz de revertir el déficit de cuenta corriente y apunta a que la actividad se traslade hacia la cordillera, con la generación de unos 90 mil puestos de trabajo hacia 2029, directos e indirectos.

El CEO de YPF indicó en una reciente charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, que para 2031 esperan que todo el sector reporte exportaciones por u$s 53.000 millones. De ellos, agregó, YPF podría explicar entre u$s 17.000 millones y u$s 20.000 millones a partir de 2031.

“La balanza comercial para 2032 puede ser de más de u$s 40.000 millones. Es un gran cambio, el GNL es un cambio extraordinario equivalente al actual complejo sojero hasta 2051“, enfatizó también en esa oportunidad.

Sobre la inversión esperada, planteó que todo el sector de oil & gas puede traccionar "en los próximos cinco años u$s 135.000 millones. La mayor inversión puntual puede llegar a ser Neuquén en los próximos cinco años”, no solo con operaciones del núcleo del negocio sino con proveedores de servicios.