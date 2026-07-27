Luis Caputo saldrá mañana a buscar $8,5 billones con el regreso de perla para inversores: los bonos duales. Ayer la secretaria de Finanzas a cargo de Federico Furiase dio el menú de papeles para esta licitación del Tesoron en la que incluó a los duales y un menú de seis instrumentos que combina tasa fija, CER, TAMAR (tasa de los plazo fijo mayoristas), dólar linked y “hard dólar”.

Puntualmente Furiase reabrió el dual TAMAR o CER a diciembre de 2028 (TXMD8), instrumento que ya circula en el mercado, y suma como estreno un nuevo Dual TAMAR o dólar linked a enero de 2028 (TMVE8).

La combinación de tasas —el contribuyente elige al vencimiento cuál de las dos variables lo cubre mejor— vuelve así al menú de papeles que se ofrecen en un momento donde la curva de pesos sigue mostrando volatilidad ligada al humor político y a las expectativas cambiarias de cara al año electoral. La reaparición de estas opcionalidades puede leerse como una señal de que Economía busca ofrecer instrumentos más atractivos para estirar los vencimientos de la deuda en pesos, apelando a la cobertura ante la incertidumbre de tasas como argumento de venta.

En el tramo de tasa fija, la atención está puesta en la nueva LECAP “S16O6”, con vencimiento el 16 de octubre. Se trata de un papel a apenas 77 días, el plazo más corto que ofrece el Tesoro. La decisión de acortar duración en este tramo parece apuntar directamente a maximizar la demanda. El BONCAP acompaña con el mismo vencimiento (S16O6), completando la oferta de tasa fija y ofreciendo una alternativa a tasa variable dentro del mismo plazo acotado.

La combinación de tasas —el contribuyente elige al vencimiento cuál de las dos variables lo cubre mejor— vuelve así al menú de papeles que se ofrecen en un momento donde la curva de pesos sigue mostrando volatilidad ligada al humor político y a las expectativas cambiarias de cara al año electoral.

Cobertura de mercado

Otro dato relevante es que el Tesoro vuelve a licitar una LELINK corta por quinta licitación consecutiva. La insistencia con este instrumento no es casual: responde a un BCRA que se viene mostrando muy activo dando cobertura en el mercado secundario de dólar linked.

En esa misma línea se enmarca la incorporación del D15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027 y amplía la curva dólar linked hacia enero.En el tramo “hard dólar”, Furiase realizará la licitación quincenal del AO29, con vencimiento el 31 de octubre de 2029. Esta licitación tiene un tope de u$s 1.351 millones de valor nominal, y contempla una eventual segunda vuelta por hasta 150 millones adicionales.

Vale destacar que esta rueda del AO29 llega después de que el equipo económico completara el cupo de u$s 2.000 millones tanto del AO27 como del AO28 en licitaciones previas. Es decir, el Tesoro ya agotó la colocación planificada en esos dos bonos y ahora concentra la estrategia de financiamiento en dólares en el AO29, el instrumento más largo de la serie, buscando extender también los vencimientos en dólares mientras sostiene el ritmo de licitaciones quincenales que viene manejando en las últimas semanas.

El hecho de que los bonos más cortos (AO27 y AO28) ya hayan completado su cupo también sugiere que la demanda por hard dólar se viene sosteniendo, lo que le permite al Tesoro avanzar hacia el tramo más largo sin mayores sobresaltos.

Combinación de metas

Caputo muestra en esta licitación una combinación de metas: la reaparición de los bonos duales como herramienta para atraer demanda con cobertura ante la incertidumbre de tasas y dólar, una LECAP deliberadamente corta para tentar a los más conservadores y la continuidad del programa en dólares con el AO29 como buque insignia.

Con vencimientos por $8,5 billones a afrontar, el nivel de rollover que logre Caputo —y particularmente la tasa que convalide en los tramos CER y TAMAR, así como la recepción que tengan los dos duales nuevos— serán las variables a seguir de cerca mañana.

El nivel de tasas se mantiene planchado por el BCRA: la caución se opera en torno al 20% anual. Las colocaciones a plazo fijo se operan en sintonía, 23% anual aproximadamente, pero las tasas activas son otro capitulo. Los créditos a empresas observaron una caída de tasas también, pero no así la de los créditos personales. La mora en este segmento hizo que se retraiga la oferta y se mantienen tasas de 60% anual.