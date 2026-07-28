A dos días de su cita con el mercado para presentar sus balances, Apple recuperó el primer puesto por capitalización bursátil tras superar a Nvidia.

Detrás del cambio hay algo más que una simple rotación de acciones: Wall Street empezó a privilegiar la rentabilidad de la inteligencia artificial por encima del crecimiento a cualquier costo.

Al tiempo, la compañía de la manzanita lanzó en Estados Unidos el “Apple Upgrade”, un nuevo programa de leasing desarrollado junto a Klarna que permite acceder a un iPhone, Apple Watch, iPad o Mac mediante cuotas mensuales.

Los planes varían entre 12 y 36 meses según el dispositivo, con pagos que parten desde u$s 11,99 mensuales para Apple Watch e iPad, u$s 17,99 para iPhone y u$s 24,99 para Mac.

El programa permite entregar el equipo usado como parte de pago para reducir la cuota, ofrece un 3% de reintegro diario para usuarios de Apple Card y realiza una consulta crediticia “soft”, que no afecta el historial del cliente.

Al finalizar el contrato, el usuario puede renovar el dispositivo, comprarlo o devolverlo. Con este esquema, Apple reemplazará en EE.UU. sus programas iPhone Upgrade Program e iPhone Payments, apostando a un modelo basado en ingresos recurrentes y una renovación más frecuente de su base de dispositivos.

Apple desplaza a Nvidia

Apple desplazó este lunes a Nvidia y cerró la rueda con una capitalización bursátil de u$s 4,95 billones, frente a los u$s 4,77 billones del fabricante de chips para inteligencia artificial.

El movimiento llega en un momento clave. Este jueves Apple presentará los resultados de su tercer trimestre fiscal, mientras que durante la misma semana también publicarán balances Microsoft, Meta y Amazon.

A eso se suma la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), por lo que Wall Street enfrenta una de las semanas más importantes del año.

Apple vs. Nvida YTD.

Sin embargo, el cambio de liderazgo no responde únicamente a la proximidad de los balances. También refleja un cambio de humor entre los inversores sobre cuál será la próxima etapa del negocio de la inteligencia artificial.

Según Guardian Capital, esta dinámica volvió a colocar a Apple en la cima del mercado. La compañía se convirtió en la segunda de la historia en superar una capitalización bursátil de u$s 5 billones (trillions en la nomenclatura estadounidense) y desplazó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo, con una ventaja cercana al 6%.

Para dimensionar el recorrido de la acción, el broker destaca que una inversión de u$s 10.000 en Apple realizada en 2003 hoy valdría alrededor de u$s 15,5 millones, lo que representa un retorno superior a 1.500 veces en poco más de dos décadas y consolida a la compañía como uno de los activos con mejor desempeño en la historia de los mercados bursátiles modernos.

Nvidia dejó de subir por primera vez en dos años

Las acciones de Nvidia cayeron 5% durante la rueda del lunes y perdieron cerca de u$s 250.000 millones de valor de mercado en apenas una sesión.

No hubo una noticia puntual que explicara la baja. El movimiento estuvo impulsado por una toma de ganancias y por una creciente preocupación del mercado respecto del enorme gasto que están realizando las grandes tecnológicas para expandir su infraestructura de inteligencia artificial.

Desde 2023, Nvidia fue la gran beneficiada por el boom de la IA gracias a la explosión de la demanda de sus procesadores gráficos (GPU), esenciales para entrenar modelos como ChatGPT y construir centros de datos.

Pero ahora el mercado empieza a hacerse otra pregunta: ¿cuánto tiempo podrán mantenerse esos niveles de inversión y cuándo comenzarán a traducirse en mayores beneficios para los accionistas?

Apple ganó sin entrar en la carrera del gasto

Lo llamativo es que la compañía no lidera el desarrollo de modelos de inteligencia artificial ni anunció inversiones multimillonarias comparables a las de Microsoft, Meta o Amazon. Su estrategia fue distinta.

Apple optó por desarrollar sus funciones de inteligencia artificial sin embarcarse en una carrera por construir gigantescos centros de datos propios.

En cambio, privilegió una política de inversión mucho más disciplinada y, cuando necesita mayor capacidad de procesamiento, recurre al alquiler de infraestructura. Ese enfoque comenzó a ser premiado por los inversores.

En un contexto donde el mercado cuestiona el costo de desarrollar inteligencia artificial, Apple aparece como una empresa capaz de incorporar esa tecnología sin deteriorar sus márgenes ni comprometer su enorme generación de caja.

El mercado empieza a mirar más allá de los chips

La baja de Nvidia también refleja una rotación más amplia dentro del universo de la inteligencia artificial.

Durante los últimos dos años el foco estuvo puesto casi exclusivamente en las GPU que fabrica la compañía de Jensen Huang.

Ahora los inversores comenzaron a diversificar sus apuestas hacia otros segmentos que también se benefician del auge de la IA, como las memorias de alta velocidad, el almacenamiento y la infraestructura para centros de datos.

Empresas como Micron Technology, SK Hynix o Sandisk empiezan a captar mayor atención a medida que el mercado deja de concentrarse exclusivamente en quien vende los procesadores.

Un balance que puede marcar el rumbo

El liderazgo recuperado por Apple será puesto a prueba este jueves cuando la empresa publique sus resultados trimestrales.

Los analistas buscarán conocer el impacto que tuvo la escasez global de chips de memoria, provocada en gran medida por la demanda asociada a la inteligencia artificial, sobre los costos de la compañía, después de que en junio se viera obligada a aumentar los precios de las computadoras Mac y las tablets iPad.

Pero el mercado también estará atento a otro aspecto: cómo piensa competir Apple en la nueva carrera de la inteligencia artificial sin modificar la disciplina financiera que hoy la distingue frente a sus competidores.