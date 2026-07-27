Hasta ahora, los números presentados por las compañías vienen mejor de lo esperado, impulsada principalmente por los grandes bancos de Wall Street.

La temporada de balances llega en un momento en el que Wall Street lateraliza su rendimiento y se espera que los balances corporativos definan la tendencia del mercado. Qué esperan los analistas y qué acciones recomiendan.

Sigue la temporada de balances

Esta semana la temporada de balances que se viene llevando a cabo en Wall Street tomará mayor impulso. La presentación de esultados de esta semana arranca con una agenda relativamente liviana el lunes.

Los balances que se darán a conocer son compañías de segundo orden y que no suelen mover la tendencia del mercado debido a que tienen poca participación en los índices. Antes de la apertura reportarán AstraZeneca y Baker Hughes, mientras que tras el cierre se conocerán los resultados de compañías como Celestica, Nucor, Applied Digital, Navitas Semiconductor, F5, Whirlpool y Universal Health Services.

Sin embargo, la temporada de balances gana intensidad desde el martes, cuando reportarán compañías de primera línea como PayPal, Boeing, Coca-Cola, UPS, Visa, KLA y Ford.

El miércoles llegará la jornada más importante de la semana con los balances de Microsoft y Meta, dos de las compañías más grandes del mundo.

El mercado buscará señales sobre la monetización de la inteligencia artificial, el crecimiento del negocio de nube (Azure), la evolución de la publicidad digital y el ritmo de las inversiones en infraestructura tecnológica.

Ese mismo día también publicarán Qualcomm, Arm, Lam Research, Robinhood, ADP y Procter & Gamble, aportando información sobre la demanda de chips, el ciclo de inversión en semiconductores, el mercado laboral y el consumo masivo.

La atención continuará el jueves, cuando será el turno de Apple y Amazon, cuyos resultados permitirán evaluar la fortaleza del consumo, el negocio de servicios, el crecimiento de AWS y el impacto de las fuertes inversiones en IA, junto con los balances de Mastercard y Ferrari.

Finalmente, el viernes cerrará una de las semanas más relevantes del año con Exxon Mobil, Chevron, AbbVie, Moderna y Cameco, cuyos resultados ofrecerán una radiografía de los sectores de energía, salud y materias primas, en una semana que además estará marcada por la decisión de tasas de la Reserva Federal.

La temporada de balances hasta ahora

Hasta ahora los números presentados por las compañías viene mejor de lo esperado, impulsada principalmente por los grandes bancos de Wall Street.

La mayoría de las entidades financieras superó las estimaciones tanto en ganancias por acción (EPS) como en ingresos, gracias a un fuerte desempeño de las mesas de trading, una recuperación de la banca de inversión y un consumidor estadounidense que continúa mostrando resiliencia.

Entre los principales bancos, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley presentaron resultados que, en su mayoría, superaron las previsiones del mercado.

Los once sectores del S&P 500 registran avances interanuales en sus ventas, algo que refleja una expansión amplia de la actividad corporativa.

El liderazgo corresponde al sector de Tecnología de la Información, con un incremento de ingresos del 34,2%, impulsado por la fuerte demanda vinculada a la inteligencia artificial, la computación en la nube y los semiconductores.

En segundo lugar, aparece el sector de Energía, con una expansión del 27,6%, favorecida por los elevados precios del petróleo y un sólido nivel de producción.

Detrás se ubican Servicios de Comunicación (13,9%), mientras que el conjunto del S&P 500 exhibe un crecimiento de ingresos del 12,8% interanual, una cifra que confirma un contexto de crecimiento saludable para las empresas estadounidenses.

Según datos de FactSet, la temporada de balances del segundo trimestre mantiene un elevado porcentaje de compañías superando las expectativas de ingresos, ya que el 80% de las empresas del S&P 500 reportó ventas por encima de las estimaciones de los analistas, mientras que el 20% quedó por debajo y ninguna se ubicó exactamente en línea con el consenso.

Según FacSet, los sectores con mejor desempeño son Consumo Básico, Energía y Salud, donde el 100% de las compañías superó las previsiones de ingresos.

Otro tema central que miran los inversores y analistas del mercado es la marcha en las ganancias por acción reportadas por el mercado, el cual también viene siendo ampliamente positivo.

En particular, 10 de los 11 sectores de Wall Street vienen registrando mejoras interanuales.

En conjunto, las ganancias del S&P 500 crecen 37,9% interanual, una cifra que refleja una temporada de balances particularmente sólida.

El mayor impulso proviene del sector de Energía, cuyas utilidades avanzan 128,2% gracias a la combinación de precios del petróleo más elevados, una mayor producción y una base de comparación favorable respecto al año anterior.

La disparada del precio del petróleo en el primer cuatrimestre del año a causa de la guerra en Medio Oriente terminó favoreciendo a dichas compañías.

Detrás aparecen Servicios de Comunicación (+112,4%), impulsado por las grandes compañías de publicidad digital y plataformas tecnológicas, y Tecnología de la Información (+64,6%), donde la inteligencia artificial continúa acelerando el crecimiento de ingresos y márgenes.

Más allá de los sectores líderes, el dato más importante es que la mejora en las utilidades se extiende a casi toda la economía. Las compañías Financieras (+19,4%), Industriales (+12,4%), Utilities (+11,3%), Real Estate (+6,3%), Consumo Discrecional (+6,1%) y Consumo Básico (+5,8%) también muestran crecimiento de beneficios, evidenciando un contexto de expansión corporativa generalizada.

En el conjunto del S&P 500, el 86% de las compañías que presentaron balances hasta ahora reportó utilidades por encima de las estimaciones de los analistas, un 3% estuvo en línea con el consenso y apenas el 11% decepcionó.

Los mejores desempeños se observan en Servicios de Comunicación, Salud, Materiales, Real Estate y Utilities, donde el 100% de las empresas logró superar las previsiones del mercado. También sobresalen Financieras (87%), Industriales (85%) y Tecnología (85%), reflejando una temporada de resultados muy sólida y generalizada.

En este contexto, el fuerte crecimiento de las utilidades, sumado a la expansión de los ingresos observada en el gráfico anterior, refuerza la idea de que las empresas estadounidenses mantienen un sólido dinamismo operativo, un factor que continúa respaldando las valuaciones del mercado accionario.

Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, detalló que se esperan mayores ganancias para las compañías dentro de la actual temporada de balances.

“Se espera que las ganancias del S&P 500 crezcan más de 22% interanual en el segundo trimestre, el segundo trimestre consecutivo por encima del 20%. Y las revisiones acompañan: de las compañías que ya adelantaron guidance, las que proyectaron resultados mejores a lo esperado superan ampliamente a las que anticiparon números flojos”, comentó.

En cuanto a los riesgos, Waitzel advierte que hay voces que empiezan a hablar de expectativas demasiado optimistas, sobre todo en las tecnológicas ligadas a la inversión en IA, donde el margen de decepción es alto después de tantos trimestres de superar el número.

En cuanto al posicionamiento, Waitzel sostuvo que se mantiene optimista y ve oportunidades en Meta, Microsoft, Mercado Libre y Visa.

“Son historias con drivers propios como monetización de IA, nube, expansión de comercio y fintech en Latam, y consumo digital que van más allá de un trimestre puntual. La clave esta temporada no va a estar tanto en el resultado en sí, sino en el guidance para la segunda mitad del año: ahí se va a jugar si el mercado convalida estos niveles o empieza a exigir más”, afirmó.

Maximiliano Tessio, asesor financiero, detalló que espera una temporada de balances buena en términos absolutos, pero muy exigente desde el punto de vista de las expectativas.

“Después del fuerte rally que tuvo Wall Street, especialmente el sector tecnológico, el mercado ya incorporó gran parte de las buenas noticias en los precios. Por eso, más que el crecimiento de las ganancias habrá que seguir muy de cerca el guidance que den las compañías para el segundo semestre y la reacción del mercado frente a cada resultado”, afirmó.

Wall Street en máximos

La temporada de balances llega en un momento en el que si bien el S&P500 se ubica cerca de máximos, desde hace semana el índice se mantiene lateralizando.

En términos agregados, los principales índices de Wall Street mantienen un desempeño positivo en lo que va de 2026, aunque con diferencias importantes entre ellos.

El mejor comportamiento corresponde Nasdaq 100 (QQQ), con una suba del 11,4%.

En segundo lugar, se ubica el Dow Jones Industrial Average, con una ganancia del 8,0%, mientras que el S&P 500 acumula un alza del 8,4% en lo que va de 2026.

Dado este contexto, el mercado mirará de cerca los balances corporativos para poder determinar la tendencia futura del mercado hacia adelante, así como también las oportunidades de inversión.

Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, agregó que en medio de la temporada de balances hay que sumarle también datos macro y de geopolítica a la actual que podrían definir también el futuro de las acciones.

“Si vemos nivel de actividad, inflación o empleo, no hay una clara señal de tendencia hacia dónde está yendo la economía. Cuando a eso lo mezclamos con un nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh que, a su vez, va a realizar cambios en la forma de trabajar de la Fed, tenemos una segunda variable de incertidumbre. Finalmente, el conflicto entre EEUU es otro foco de incertidumbre”, dijo Álvarez.

Yendo puntualmente a la temporada de balances, Álvarez también pone el ojo en las grandes compañías tecnológicas.

“Creo que una de las grandes preguntas en el mercado es el repago de las inversiones que están haciendo las empresas tecnológicas. Ahí vamos a estar siguiendo muy de cerca los free cash Flow y en particular dicha métrica como porcentaje de las ventas. Este era un número que solían dar entre el 20 y 30 por 100 los hyperscalers. Actualmente, ese número está en 0. Lo que explica eso son los grandes niveles de inversiones que están haciendo las empresas”, detalló.

En cuanto a las oportunidades, Álvarez busca acciones puntuales en un contexto en el que las valuaciones de las compañías se muestran elevado.

“Los niveles de valuaciones son altos con respecto a la historia y con mucha volatilidad. En nombres específicos, nos gusta JP Morgan por sus fundamentos fuertes y con grandes catalizadores hacia adelante. También resalto en salud a Eli Lilly y por último, empresas software que vienen golpeadas, pero que siguen con fundamentos muy fuertes, como Microsoft”, sostuvo.

En línea con lo que señala Álvarez, las valuaciones del mercado se encuentran elevadas principalmente reflejado por la evolución del Price/Earnings (P/E) forward a 12 meses del S&P 500.

Actualmente, el índice bursátil cotiza en torno a 20 veces ganancias futuras, un nivel prácticamente alineado con su promedio de los últimos cinco años (19,9x), aunque todavía por encima de la media de los últimos diez años (19,0x).

Esto indica que, si bien las valuaciones siguen siendo exigentes en términos históricos, ya no se encuentran en los máximos alcanzados durante el rally de 2024 y principios de 2026.

La reciente caída del múltiplo refleja una combinación de corrección en los precios de las acciones y mejora en las expectativas de ganancias, lo que permitió moderar las valuaciones sin alterar la tendencia alcista del mercado.

De cara a la temporada de balances, la evolución de este indicador será clave: si las empresas logran superar las estimaciones de utilidades y mantienen perspectivas favorables para los próximos trimestres, el mercado podrá sostener las valuaciones actuales. En cambio, resultados por debajo de lo esperado podrían volver a poner presión sobre los múltiplos y generar una mayor volatilidad en las acciones.

El desempeño de los sectores en lo que va de 2026 muestra una marcada dispersión, con un claro liderazgo de los segmentos vinculados al ciclo económico, la energía y la inteligencia artificial.

El mejor rendimiento corresponde al sector de semiconductores, con una suba del 75% en el año, impulsado por la fuerte demanda asociada a la IA y los centros de datos.

También sobresalen las empresas de exploración y producción de petróleo y gas (+37,9%) y el sector energético (+33,4%), favorecidos por la recuperación del precio del crudo.

Detrás aparecen Tecnología (+22,2%), Real Estate residencial (+20,2%), Industriales (+17,8%), Real Estate (+14,0%) y Materiales (+13,0%), reflejando una mejora de las expectativas sobre el crecimiento económico y la inversión.

En un segundo escalón se ubican el Nasdaq 100 (QQQ) (+11,4%) y el S&P 500 (+8,4%), mientras que sectores defensivos como Consumo Básico (+8,3%), Utilities (+8,4%), Salud (+5,0%) y Financieras (+2,8%) también muestran rendimientos positivos, aunque más moderados.

En el extremo opuesto, los sectores más rezagados son Software (-16,8%), mineras de oro (-12,3%) y Consumo Discrecional (-8,4%).

La debilidad del software refleja una rotación de los inversores hacia empresas de infraestructura de IA —como fabricantes de chips y hardware—, mientras que la caída de las mineras de oro responde al menor interés por activos defensivos en un contexto de mayor apetito por el riesgo y mejores perspectivas para el crecimiento económico.

Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, agregó que mirando las expectativas de analistas para el S&P 500, las estimaciones para el cierre de 2026 publicadas en las últimas 2 semanas reflejan potencial de suba adicional, aunque acotado.

Además, destacó que el rally del último tiempo se concentró casi exclusivamente en el sector tecnológico, con el Nasdaq avanzando +39% desde el fin de marzo, mientras que el resto de los sectores muestran retornos inferiores al 10%.

En ese sentido, Meroi explicó que “un riesgo para esta temática es la exigencia con la que se evaluarán las presentaciones de balances, quedando las acciones expuestas a una decepción al momento de mostrar sus cifras ligadas a beneficios de las inversiones en IA”.

Milo Farro, analista de RAVA, detalló que con el S&P 500 operando en zona de máximos históricos, se destaca una nueva temporada de balances en Wall Street correspondiente al segundo trimestre de 2026 y en el que las compañías deberán superar expectativas o, al menos, sostener narrativas de crecimiento creíbles para evitar el nerviosismo de los inversores.

Sin embargo, advierte que esta temporada tiene un condimento diferencial, con el ojo puesto en las “big tech”.

“Será central monitorear los anuncios de Capex de las denominadas “7 magníficas”, particularmente en todo lo vinculado al desarrollo de inteligencia artificial. El mercado viene mostrando cierto escepticismo respecto de la rentabilidad futura asociada a estos niveles récord de inversión, lo que abre la puerta a episodios de volatilidad ante cualquier señal de aceleración inesperada del gasto”, dijo.

Además, agregó que “todo esto ocurre en un contexto donde la demanda de capital continúa creciendo, impulsada por la necesidad de financiar infraestructura tecnológica, centros de datos y capacidades vinculadas a IA”.

Hacia adelante, Farro remarcó que el mercado espera un crecimiento interanual promedio de ingresos de 34% en el sector de tecnología de la información.

“Si se cumplen las expectativas podremos ver al índice romper nuevos máximos históricos, aunque el contexto descripto amerita cautela en posiciones de corto plazo”, sostuvo.