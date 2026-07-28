En esta noticia El largo camino hacia Wall Street

Juan Ozino Caligaris y Darío Peña nunca proyectaron su emprendimiento para el mercado argentino únicamente. Desde el primer día, apostaron por crecer en América latina, sumar inversores y construir un negocio con estándares internacionales.

Ese sueño terminó convirtiéndose en realidad en 2024, cuando vendieron Nubity a Evertec Inc., una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y vale cerca de u$s 3000 millones.

La historia de Nubity comenzó, en realidad, mucho antes de su fundación. Ozino Caligaris y Peña, ambos oriundos de Santa Rosa, La Pampa, ya venían del mundo del hosting y los servidores desde comienzos de los 2000.

Mientras administraban infraestructura para sitios de alto tráfico detectaron un problema que pocos estaban mirando: existía una brecha entre los desarrolladores de software y quienes operaban la infraestructura tecnológica.

“Nos dimos cuenta de que nadie era realmente especialista en hacer que aplicaciones complejas escalaran correctamente. Ahí vimos una oportunidad”, recuerda Ozino Caligaris.

Juan Ozino Caligaris, fundador de Nubity

Más tarde, con la irrupción de la computación en la nube, los socios optaron por crear una nueva empresa enfocada exclusivamente en servicios cloud. Así fue como en 2013 nació Nubity y, poco después, Darío Peña se instaló en México para participar de una aceleradora de startups.

Entre 2014 y 2017 la empresa levantó más de u$s 2,5 millones en distintas rondas de inversión -desde capital semilla hasta una Serie A- con fondos de México y Estados Unidos.

Lo que comenzó ofreciendo herramientas de monitoreo evolucionó hacia servicios de migración, modernización y administración de infraestructura en la nube para grandes organizaciones. El crecimiento fue constante y siempre por encima de los dos dígitos anuales.

A medida que Nubity crecía, también aumentaba el interés de grandes jugadores tecnológicos. Para los inversores de Venture Capital, una eventual venta era parte natural del ciclo del negocio. “Desde el día cero sabíamos que quienes invierten buscan una salida. Siempre tuvimos claro que en algún momento iba a llegar un proceso de exit”, explica el ejecutivo.

El largo camino hacia Wall Street

Ese proceso comenzó formalmente en 2024. Varias compañías analizaron la posibilidad de adquirir Nubity, pero fue Evertec la que terminó imponiéndose.

La empresa, con fuerte presencia en soluciones financieras y de pagos digitales para América latina y Estados Unidos, encontró en la startup argentina una pieza estratégica para fortalecer su oferta de servicios de modernización y migración hacia la nube.

Darío Peña, CEO y confundador de Nubity

No obstante, el diferencial -subraya Ozino Caligaris- estuvo en el nivel de profesionalización alcanzado por la empresa. “Siempre intentamos sobrecumplir. Preferíamos exagerar antes que dejar zonas grises. Cuando una multinacional analiza una adquisición, cualquier contingencia puede afectar seriamente la valuación o incluso hacer caer toda la operación”.

La revisión atravesó aspectos financieros, legales y operativos de cada una de las jurisdicciones donde Nubity tenía actividad. En ese recorrido, la red internacional de emprendedores EO (Entrepreneurs’ Organization) también resultó clave para los fundadores, que pudieron apoyarse en experiencias de otros empresarios que ya habían atravesado procesos similares.

A diferencia de muchos exits tecnológicos, la compra no implicó la salida de sus fundadores. Evertec adquirió el 100% del capital, los inversores concretaron su retorno y tanto Ozino Caligaris como Peña permanecieron al frente del management.

“Seguimos teniendo la flexibilidad de una empresa emprendedora, pero incorporamos metodologías y conocimientos de una organización global. La experiencia hasta ahora fue totalmente positiva”, resume.