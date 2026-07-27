En esta noticia Qué pasará con el dólar y en qué recomienda invertir el Gurú del Blue

Mientras el dólar oficial se mantiene por encima de los $ 1500, el analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido como el “Gurú del Blue”, explicó por qué la Argentina puede enfrentar una presión adicional sobre el tipo de cambio y recomendó qué instrumentos elegir para protegerse.

En su nuevo informe semanal, el especialista se hizo eco del conflicto bélico en Medio Oriente y advirtió que está marcando el comercio internacional y la volatilidad de los mercados. “Nos hace transitar una montaña rusa en los mercados. Lo ideal para Argentina es que termine pronto”, remarcó.

Ante este panorama, el analista lanza una advertencia contundente a los ahorristas: “De lo contrario habrá que tomar medidas, no dejes de tener instrumentos financieros en dólares”.

El consultor calificó la dinámica geopolítica actual como “perversa y poco alentadora para el proceso de toma de decisiones”. En esa línea, subrayó que los constantes cambios entre acuerdos de paz y posteriores incumplimientos generan una fuerte volatilidad en el precio del petróleo.

“El mundo va a un escenario de menor crecimiento, con un aumento de precios en la economía, esto impacta en la tasa de interés, que, sumado a la menor rentabilidad de las empresas, retroalimenta un escenario de menor actividad económica”, detalló.

Qué pasará con el dólar y en qué recomienda invertir el Gurú del Blue

En el plano local, el dólar se mantuvo estable en las últimas dos semanas, pese a las grandes compras del Banco Central. Sin embargo, Di Stefano advirtió que el escenario de riesgo asociado al petróleo y la menor actividad económica podrían revertir esta tendencia.

“El dólar tendría que subir para copiar la evolución de la inflación”, sostuvo y argumentó que a fin de año la cotización se ubicaba en $ 1457, lo que marca una referencia clara de atraso. Además, mencionó que el aumento de los combustibles también motorizará la trayectoria alcista del tipo de cambio.

Ante este escenario de incertidumbre y volatilidad, Di Stefano realizó una recomendación dirigida a los inversores. “Lo mejor para Argentina es que el conflicto (en Medio Oriente) termine rápido, si eso no ocurre, habrá que repensar estrategias para morigerar el impacto de la guerra en el mercado interno”.

“Para los inversores, lo mejor pasa por bonos en dólares”, afirmó el experto. Concretamente, sugirió diversificar en títulos públicos de plazos cortos, medianos o largos.

Finalmente, consideró que las acciones seguirán mostrando una “volatilidad muy alta”, influenciadas por el contexto internacional y los precios de los productos primarios. Por ello, considera que la renta variable queda reservada solo para expertos o inversores bien asesorados.