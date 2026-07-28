La expectativa estaba puesta en una frase que nunca llegó; aún así, bajo el sol de julio en una tribuna colmada, entre ponchos y aplausos el presidente, Javier Milei, dedicó el discurso de cierre en La Rural para pasar lista de las mejoras alcanzadas para el campo y reiteró la promesa de eliminar las retenciones.

Después de una semana de especulaciones sobre una posible baja de las retenciones para la carne vacuna, en el cierre de la 160° Exposición Rural de Palermo, Milei ratificó el rumbo económico, reivindicó al campo como pilar del desarrollo argentino y volvió a prometer que las retenciones desaparecerán, aunque sin anunciar nuevos recortes.