Hace 15 años, cuando todavía se podía decir “Holanda” sin corregirse, Maximiliano Neustadt llegó a Ámsterdam para trabajar en una red social local que, como en casi todos los países, terminó devorada por Facebook.

Hoy, con 44 años, Neustadt es cofundador y CTO de una de las aplicaciones de viajes más usadas de Europa: más de 20 millones de personas trackean, planifican y reviven sus viajes a través de Polarsteps, la compañía que en mayo de 2026 la reina Máxima distinguió con el King Willem I Award, uno de los premios empresariales más importantes de los Países Bajos.

En diálogo con Infotechnology, el ingeniero argentino repasó los 12 años de historia de la compañía, su modelo de negocio, el rol que juega la inteligencia artificial en el producto y cómo la “resiliencia argentina” marcó su forma de emprender.

Ingresos propios, sin funding externo y un premio de la reina Máxima: la historia de la app que compite contra Google Maps y ChatGPT polarsteps

Una empresa nacida del amor a los viajes

La idea de Polarsteps nació en 2014, cuando Niek Bokkers cruzó el Atlántico en catamarán y usó un dispositivo GPS y un teléfono satelital para que su familia pudiera seguir su recorrido en un mapa. Un año después se sumó Neustadt junto a Job Harmsen y Koen Droste.

El crecimiento fue, según su propia definición, orgánico “de punta a punta”. La compañía no gastó en marketing durante sus primeros ocho años. “Eso nos ayudó a construir orgánicamente una base de usuarios que se fue dando sola. Hoy tenemos más de 20 millones de usuarios, de los cuales 9 millones son de acá, que es la gran mayoría de la población adulta de Países Bajos”, explica.

Después de Países Bajos, los mercados más fuertes son Bélgica, Alemania, Suiza y Francia. Recién el año pasado la empresa empezó a invertir en performance marketing en Estados Unidos y Reino Unido, hoy sus principales apuestas de expansión.

La resiliencia argentina

El golpe más duro llegó con la pandemia. Sin embargo, cuando el turismo volvió, la empresa comprobó que su producto había generado un vínculo con los usuarios.

“Vimos que inmediatamente la gente volvió a usar la app. Ese fue el momento más claro donde dijimos: acá tenemos algo muy especial. Porque si después de dos años de no pensar en viajar la gente vuelve a viajar y usa nuestra app sin que nosotros tengamos que hacer nada, significa que creamos algo que la gente realmente valora”, afirma Neustadt.

Desde entonces la empresa pasó de unas 30 personas en 2022 a 100 empleados y es rentable desde fines de ese mismo año.

Para Neustadt, haber crecido en Argentina fue una ventaja inesperada para emprender. “Cuando hablo con otros entrepreneurs o con nuestros inversores que trabajaron con argentinos, todos dicen lo mismo: es increíble el poder de resiliencia que tienen. Siempre hay un cachito más para hacer, incluso en los momentos más difíciles”, asegura.

El negocio: libros de viaje e inteligencia artificial

Polarsteps es gratuita, pero genera ingresos de “más de 25 millones de euros al año”, según cifras aportadas por Neustadt. Más del 95% proviene de los travel books: libros físicos con las fotos, el mapa y las estadísticas del viaje que la aplicación crea automáticamente.

“Encontramos esto que no esperábamos que fuera a ser una fuente de ingresos tan alta y terminó siendo lo que nos trajo hasta hoy, porque la gente realmente vio mucho valor en eso”, cuenta.

La segunda fuente son las comisiones por reservas realizadas desde la aplicación a través de plataformas como Booking.com o Airbnb.

Para Neustadt, la clave del producto no es competir contra Google Maps, TripAdvisor o Instagram, sino integrar todo el proceso del viaje. “La propuesta nuestra es ser esa plataforma que unifica la experiencia: venís a buscar inspiración, después planeás tu viaje, lo trackeás, tu familia te sigue y después lo podés recordar. Todo con la misma app”, explica.

La inteligencia artificial ya forma parte del producto mediante recomendaciones personalizadas . “Si vos te vas a ir a Japón dos semanas, la app te recomienda un itinerario teniendo en cuenta tus viajes pasados. Si a vos te gusta más la naturaleza, cuando llegues a Tokio te vamos a recomendar el trekking del monte Fuji porque sabemos que te encanta el hiking”, ejemplifica.

Además, marca una diferencia frente a los chatbots tradicionales. “Nosotros tenemos la información que vos agregaste. Cuando estuviste en Ciudad de México, ya describiste cómo fue esa experiencia. Esa ventaja de perfil que tenemos para los usuarios que ya nos usaron, no se la podés dar a ChatGPT”.

El reconocimiento de la reina Máxima

Ingresos propios, sin funding externo y un premio de la reina Máxima: la historia de la app que compite contra Google Maps y ChatGPT RUBEN MAY

En mayo de 2026, Polarsteps recibió el King Willem I Award, uno de los principales reconocimientos empresariales de los Países Bajos.

Para Neustadt, tuvo un significado especial. “La verdad significa un montón. Para mí, que me vine de Argentina, un país que tanto amo y del que tuve que dejar muchas cosas atrás... hay momentos donde hay algo simbólico, como un premio que te entrega la reina del país. Es un reconocimiento muy claro que va más allá de todo lo que es difícil de ver en el día a día”, cuenta.

Con el foco puesto en consolidarse en los mercados angloparlantes y expandir su negocio de afiliados, el objetivo es claro. “Si logramos eso, nos vamos a volver la empresa número uno de viajes del mundo, porque ninguna logró capturar al usuario a través de todo ese proceso: de la inspiración al planeamiento, a estar en el destino, a después recordarlo”, concluye.