Invertir en oro digital, la nueva manera de preservar el valor del dinero: ¿una opción más segura que el lingote?
Prosegur lanzó un nuevo producto para las personas que eligen el oro como reserva de valor. Se trata de una inversión digital respaldada por oro físico depositado en España, que está totalmente garantizada por la empresa
Las obligaciones negociables permiten invertir en algunas de las compañías más importantes del país y obtener una renta periódica. Qué sectores tienen mejores perspectivas, cuáles son las compañías favoritas de los especialistas y qué riesgos conviene analizar antes de invertir.