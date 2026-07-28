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Este martes, 28 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3505 (Gato).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 28 de julio
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¿Qué significa soñar con Gato?
Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tu instinto y proteger tu espacio personal.
Un gato amistoso sugiere buena fortuna y apoyo; uno agresivo o huidizo advierte de engaños o límites difusos. El color y el estado del animal matizan el mensaje del sueño.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.