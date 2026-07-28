En esta noticia ¿Qué significa soñar con Gato?

Este martes, 28 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3505 (Gato).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 28 de julio

1° 3505 11° 7919 2° 1534 12° 2124 3° 6216 13° 4153 4° 0047 14° 7835 5° 6422 15° 7744 6° 3483 16° 2673 7° 7060 17° 9366 8° 7496 18° 0109 9° 0155 19° 7806 10° 0982 20° 5962

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tu instinto y proteger tu espacio personal.

Un gato amistoso sugiere buena fortuna y apoyo; uno agresivo o huidizo advierte de engaños o límites difusos. El color y el estado del animal matizan el mensaje del sueño.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.