Nvidia presentó sus resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 y reportó ingresos por u$s 96.221 millones, lo que representa un crecimiento del 18% frente al trimestre anterior y del 106% en comparación con el mismo período del año pasado.

El balance volvió a poner el foco sobre la empresa que se convirtió en una de las grandes protagonistas del boom de la inteligencia artificial. Tras conocerse los resultados, la acción llegó a subir más de un 6% en las primeras operaciones, un avance que encamina a Nvidia a sumar cerca de u$s 300.000 millones de valor de mercado.

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El interés también se reflejó entre los inversores argentinos. Según el ranking de mercados de Balanz, Nvidia fue ayer la acción con mayor volumen operado , justamente el día en que la compañía presentó su balance. El volumen alcanzó los 21.435.604.150.

Para Gastón Lentini, la fuerte operatoria no es casualidad. “Tanto en Argentina como en el mundo la volatilidad se está poniendo de moda. Por eso es que hoy operamos muchísimo en Nvidia”, explicó.

Qué reveló el último balance de Nvidia

El principal dato fue el crecimiento de los ingresos. Nvidia alcanzó u$s 96.221 millones durante el segundo trimestre fiscal, con un margen bruto del 75%. La compañía obtuvo además un ingreso operativo de u$s 63.734 millones y una ganancia neta de u$s 59.688 millones bajo criterios GAAP.

En términos de ganancias por acción diluidas, el resultado fue de u$s 2,22, contra una previsión de u$s 2,10.

El negocio de centros de datos volvió a ser el gran motor de la compañía. Los ingresos de este segmento llegaron a u$s 89.000 millones, un 18% más que en el trimestre anterior y un 117% por encima del mismo período del año pasado.

El balance también mostró que Nvidia continúa ampliando su infraestructura vinculada al desarrollo de inteligencia artificial. La plataforma Vera Rubin entró en plena producción y la compañía informó avances en nuevos sistemas, procesadores y herramientas destinadas a las fábricas de IA.

“La IA ha alcanzado un punto de inflexión. Está realizando un trabajo útil. Sus componentes son productivos y rentables. Ahora, la computación genera ingresos”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.

La empresa también anunció alianzas estratégicas con grandes compañías financieras como Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para establecer plataformas de financiación de computación. El objetivo es movilizar más de u$s 500.000 millones de capital de terceros para infraestructura de inteligencia artificial.

Proyecciones: la empresa espera seguir creciendo

Más allá de los resultados del segundo trimestre, otra de las claves para los inversores está en las previsiones para los próximos meses. Nvidia espera mantener el fuerte ritmo de crecimiento y proyecta ingresos por u$s 108.000 millones para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, con un margen de variación del 2%.

Fuente: Bloomberg Marlena Sloss

La compañía también estima un margen bruto del 74%, con un margen de variación de más o menos 50 puntos básicos. En cuanto a los gastos operativos, calcula unos u$s 9.200 millones bajo criterios GAAP y u$s 9.000 millones bajo criterios no GAAP.

Un dato relevante de las proyecciones es que Nvidia no contempla ingresos provenientes de China por computación de centros de datos para el próximo trimestre.

Por qué los argentinos miran a Nvidia

El protagonismo de Nvidia entre los inversores locales no es nuevo. Para Lentini, la compañía ocupa un lugar central en el mercado desde hace varios años y logró adaptarse a los cambios tecnológicos.

“Nvidia es una de las principales empresas que empujan el mercado desde 2020 post pandemia, cuando sus productos se empezaron a utilizar para minar bitcoin”, explicó.

Con el avance de la inteligencia artificial, el negocio cambió y Nvidia pasó a ocupar un lugar clave en el desarrollo de los chips utilizados para estas tecnologías. “ Fueron los promotores de los chips utilizados para el desarrollo de inteligencia artificial ”, agregó.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según el especialista, esa evolución ayuda a entender los resultados actuales de la empresa: “Esa es la misma filosofía que los hace volver a presentar un balance con enormes márgenes y además expectativa de crecimiento”.

El interés de los argentinos también se enmarca en una tendencia más amplia hacia activos con mayor volatilidad. Lentini señaló que el volumen operado puede rotar rápidamente entre compañías y activos: “Hace un mes operábamos muchísimo Micron y dentro de poco seguramente vamos a seguir operando muchísimo empresas como SanDisk o el ETF del Bitcoin que es el Ebit”.

Qué hacer con las acciones de Nvidia

El buen balance puede abrir una oportunidad para quienes buscan exposición al crecimiento de la inteligencia artificial, pero no significa que la acción esté exenta de riesgos.

Para Lentini, los precios actuales pueden resultar atractivos para un inversor con un horizonte de largo plazo y dispuesto a tolerar las fluctuaciones. “Creo que estos precios son interesantes, ya que la empresa vino teniendo una semana con continua de bajas antes de la presentación”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que puede ser interesante sumar Nvidia a una cartera, pero sin concentrar toda la inversión en la compañía. “Para el inversor de largo plazo que está consciente de la volatilidad que tiene una empresa como esta, considero que es interesante tener una porción en su cartera”, afirmó.

Para quienes estén pensando en ingresar ahora, el especialista recomendó evitar una estrategia basada en intentar encontrar el precio perfecto. En cambio, planteó distribuir las compras en el tiempo.

“ Quien espere comprar en este momento creo que puede hacerlo pero pensando en continuar las compras el mes que viene y el siguiente ”, explicó.

La estrategia consiste en construir un precio promedio mediante compras sucesivas, tanto si la acción sube como si baja. “No nos importa el precio inmediato, sino que lo que nos importa es el valor y el precio que va a destrabar a futuro”, señaló Lentini.