Durante los últimos años, la fiebre por la inteligencia artificial (IA) convirtió a Nvidia, Broadcom y las fabricantes de memorias en algunos de los grandes ganadores de Wall Street. La expansión de los modelos generativos obligó a las grandes tecnológicas a invertir miles de millones de dólares en servidores, GPUs y almacenamiento, elementos que se encuentran en el núcleo de los datacenters.

Pero a medida que la inversión en IA escala, empieza a aparecer otro grupo de compañías beneficiadas: las que construyen la infraestructura que permite conectar, alimentar y hacer funcionar esos centros de datos.

El fenómeno es particularmente relevante porque los nuevos datacenters destinados a inteligencia artificial necesitan mucho más que chips. Requieren redes de altísima velocidad, fibra óptica, componentes de conectividad, sistemas de refrigeración, energía y equipamiento capaz de mover enormes cantidades de información entre miles de servidores.

El mercado ya está empezando a reconocer a estos proveedores. Un análisis de TipRanks, de junio, identificó a Vertiv, Celestica y Arista Networks como tres de las acciones de infraestructura para datacenters con mejores perspectivas para la segunda mitad de 2026. El informe señalaba que las tres contaban con consenso “Strong Buy” entre los analistas y tenían potencial alcista de dos dígitos frente a sus cotizaciones de entonces.

Y hay una diferencia importante para los inversores argentinos: mientras algunas de las compañías más interesantes de este segmento todavía no cuentan con Cedear, otras sí pueden comprarse desde una cuenta local en pesos o dólares.

Invertir en datacenters: tres acciones de infraestructura que tienen Cedear

Los siguientes son los Cedear que se pueden adquirir en la Argentina para invertir en infraestructura de datacenters.

Arista Networks: las redes que conectan los datacenters

Arista Networks es una de las compañías más directamente expuestas al crecimiento de los centros de datos de inteligencia artificial.

La empresa desarrolla switches, routers y plataformas de networking utilizadas para conectar enormes cantidades de servidores. En otras palabras, si Nvidia aporta buena parte de la capacidad de procesamiento, Arista ayuda a construir la “autopista” por la que circulan los datos.

La compañía acaba de mostrar hasta qué punto este negocio está creciendo. En el segundo trimestre de 2026 consiguió por primera vez ingresos trimestrales superiores a u$s 3.000 millones, con un crecimiento del 40% en el beneficio por acción. Además, presentó plataformas de 1,6 Tbps destinadas específicamente a redes de inteligencia artificial, incluyendo opciones con refrigeración líquida.

Su CEO, Jayshree Ullal, describió a las redes como el “sistema nervioso central” de la infraestructura que conecta clientes, campus, centros de datos y sistemas de IA.

Arista acumula una suba de aproximadamente 47% en lo que va de 2026 y 39% en los últimos 12 meses. La acción tiene un Cedear en Argentina bajo el ticker ANET. El instrumento está activo en BYMA y representa la acción de Arista Networks que cotiza en Nueva York.

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Corning: la fibra óptica que necesita la IA

Otra forma de apostar al crecimiento de los datacenters sin comprar fabricantes de chips es mirar a las empresas que producen la infraestructura óptica necesaria para conectar esos equipos. Ahí aparece Corning.

La compañía estadounidense fabrica fibra óptica, cables, conectores, componentes ópticos y otros productos utilizados en redes de telecomunicaciones y centros de datos. Su negocio de comunicaciones ópticas se convirtió en uno de los grandes beneficiarios del salto en la cantidad de datos que deben trasladarse dentro de los nuevos centros de procesamiento.

El mercado empezó a reconocer ese cambio con mucha fuerza durante 2026. Corning acumula una suba de aproximadamente 92% en el año y 157% en los últimos 12 meses.

La magnitud del movimiento es notable. Hace apenas unos años, Corning era conocida principalmente por sus vidrios especiales para proteger pantallas de celulares. Ahora la inteligencia artificial convirtió su negocio de comunicaciones ópticas en una pieza estratégica de la expansión de los datacenters.

La compañía tiene un Cedear disponible en Argentina bajo el ticker GLW, con un ratio de 4 Cedear por cada acción de Corning en Wall Street.

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Celestica: el fabricante detrás de la infraestructura

El tercer nombre es menos conocido para el público general, pero tiene una exposición muy directa al boom de infraestructura de IA.

Celestica fabrica sistemas y soluciones tecnológicas para grandes compañías. Su negocio incluye hardware, plataformas de conectividad y soluciones utilizadas en centros de datos y redes de alta velocidad.

La propia compañía se define como un proveedor global de infraestructura para centros de datos y soluciones tecnológicas avanzadas. En agosto anunció una ampliación de capital de u$s 3.000 millones para financiar inversiones destinadas a atender lo que describió como una demanda de varios años por parte de sus clientes de infraestructura de inteligencia artificial.

La acción tuvo además un recorrido extraordinario en los últimos años: subió 220% en 2025, después de haber ganado 215% en 2024 y casi 160% en 2023. En 2026 la performance es mucho más moderada, aunque todavía acumula alrededor de 52% en los últimos 12 meses.

El ticker del Cedear de Celestica es CLS, con un ratio de 20 Cedear por cada acción que cotiza en Nueva York.

El negocio que está detrás del boom de los datacenters

La expansión de la IA está modificando la estructura de los centros de datos.

Los primeros años de la revolución estuvieron dominados por la pregunta de quién fabricaría los chips necesarios para entrenar y ejecutar los modelos. Ahora el problema es diferente: cómo conectar decenas de miles de aceleradores, transportar los datos, disipar el calor y llevar energía suficiente hasta las nuevas instalaciones. Por eso, el mercado comenzó a ampliar el foco.

Vertiv, por ejemplo, es uno de los casos más claros de este fenómeno. La compañía fabrica sistemas de energía y refrigeración para centros de datos y registró un crecimiento de 30% en sus ventas durante el primer trimestre de 2026. Su acción llegó a acumular más de 70% de suba durante el año.

Ciena y Lumentum representan otro segmento de la misma tendencia: las redes ópticas de alta velocidad. Ciena, por ejemplo, acumulaba una suba cercana al 117% en 2026 en uno de los rankings de acciones tecnológicas ganadoras del año, mientras Lumentum avanzaba alrededor de 143%.

El problema para el inversor argentino es que no todos esos ganadores tienen un Cedear disponible.

Por eso Arista, Corning y Celestica resultan especialmente interesantes: permiten capturar desde Argentina tres partes diferentes de la misma megatendencia sin necesidad de comprar directamente las acciones en Wall Street.