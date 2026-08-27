En esta noticia Luego del Big Bang

Bruno Folino nunca trabajó para ser CEO: “Siempre trabajé para hacer bien mi trabajo”, asegura el hoy responsable de la operación del Banco Ciudad. Pero u na de las cosas que lo atrajo de asumir el cargo en la entidad financiera de la Ciudad de Buenos Aires fue poder manejar toda la operación.

La propuesta vino de Guillermo Laje, presidente de Banco Ciudad, a quien Folino conocía bien e, incluso, habían trabajado juntos, en Banco Galicia.

El desafío que significaba pasar de la banca privada a la pública también sedujo al ejecutivo que a los 15 años comenzó a trabajar con los números en la PyME familiar para luego estudiar para Contador Público en la UBA. “Yo quería ser Ingeniero mecánico, pero mi padre, como buen inmigrante, me sugirió que estudiara algo que me diera trabajo rápidamente”, recuerda el CEO que lidera a 2200 personas.

Al momento de entrar al Banco Ciudad, la pregunta que se hizo fue: “¿Qué distinto puedo hacer con mi conocimiento de 40 años de actividad privada en un banco público? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué impacto puedo tener?”.

Si bien la gestión que encontró en el Ciudad lo sorprendió gratamente, el ejecutivo inició un trabajo con foco en la agilidad de la organización. “El objetivo es tomar decisiones más rápido, acortar el time to market aún en una organización que debe cumplir ciertos procesos que son típicos de un ente público ”, detalla.

Así, el banco, que contrató a Globant como consultora, comenzó a trabajar en un proceso para bajar el centro de gravedad en la toma de decisiones y aplanar la organización. Se crearon ‘tribus’, equipos organizados por temáticas y trabajan un producto punta a punta. “Hoy, la inversión más importante del banco, además de las personas, es en tecnología y nuestro objetivo, llegar a 1 millón de clientes este año”, pone números y cuenta: “Mi ambición es que el banco pase en 3-5 años de un share cercano al 15% en la Ciudad a uno del 30 por ciento”.

El impacto social y su función en el desarrollo de la inclusión financiera fue otro de los puntos que tuvo en cuenta Folino al aceptar el nuevo reto. “Tenemos un rol y un compromiso de origen, por ejemplo, con el financiamiento para la vivienda, como agente financiero y con los proyectos de la Ciudad, con sus Pymes, consorcios y sectores que brindan distintos servicios. Las instituciones privadas tienen un impacto social, un impacto en la comunidad, pero es colateral a su objetivo de rentabilidad, mientras que en un banco público está en su ADN”, diferencia el experto con 30 años de trayectoria en el sector.

“Mi ambición es que el banco pase en 3-5 años de un share cercano al 15% en la Ciudad a uno del 30 por ciento”

Así, los objetivos que Folino tiene en la entidad que preside Laje son: “que sea un banco sustentable y por ende moderno, rentable y competitivo, pero con matices distintos a los de un privado, dado su impacto focalizado en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del Big Bang

Folino llegó al Banco Ciudad luego de liderar la integración del HSBC con el Banco Galicia, proceso que concluyó en junio de 2025, cuando se migraron los casi 900.000 clientes del banco inglés a la entidad local siendo también el CEO de Galicia Más, como se llamó al HSBC entre su compra y la integración.

Folino asumió como CEO del Banco Ciudad a fines de 2025 Patricio Pérez

“Yo había puesto esa fecha un año antes y había comunicado que no había Plan B. Sí lo había, siempre hay”, cuenta el líder del proyecto. Antes habían viajado a Canadá a ver cómo se habían hecho otras fusiones, pero estas se habían hecho en etapas. “ En nuestro caso fue todo o nada. Un verdadero Big Bang. Ese día fue inmenso, incluso hubo llantos de emoción”, rememora el líder que define el fin del proceso como “venir a 300 Km/h y de golpe frenar a 50”.

Lo más desafiante del proceso, señala sin dudarlo, fue la gestión del equipo. “Teníamos que hacer un trabajo gigantesco. Se armó un equipo increíble, que ejecutó el plan de forma impecable”.

El contador había entrado al Banco Galicia –“el banco donde había que trabajar en los ‘90- en el área de Impuestos, hasta ese momento su especialidad. Sin embargo, cuatro años después de su ingreso pasó a Planificación. “Sentí que para prepararme para mi nuevo puesto debía capacitarme aún más y así fue como conseguí el sponsoreo del banco para hacer el Sloan Program en Stanford”, cuenta Folino.

De esa experiencia el hoy CEO recuerda que no lo sorprendió la información que recibió, lo puramente académico, pero la parte más rica que se llevó fue la metodología de estudio -los casos- y el nivel de los docentes. “El profesor que daba Economía, en ese momento era candidato a reemplazar a (NdR: Ben) Bernanke”, recuerda. “Y teníamos una relación muy cercana con ellos, podías ir a almorzar con un profesor”, suma.

Stanford también le supuso a Folino el acceso a un networking internacional y sumar a sus ‘libreta’ de contactos ejecutivos de todas partes del mundo, personas a quienes recurrió en algunos momentos de su carrera profesional, como cuando un representante del ICBC vino de visita a la Argentina antes que compraran acá y una compañera china le dio tips para preparar el encuentro.

En el banco de las familias Escasany, Ayerza y Braun, Folino, como CFO, fue el encargado del proceso de aumento de capital por más de u$s 600 millones.

Y pone en contexto: “El Galicia es un banco privado nacional que competía con los internacionales y no tenía “casa matriz” extranjera que lo respaldara, con lo cual siempre el capital para crecer fue un tema central. Así fue como en 2017, boom de la Argentina, decidimos hacer algo al respecto”, cuenta en detalle.