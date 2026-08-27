REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy jueves 27 de agosto cotiza a $ 1485 para la compra y $ 1535 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la cuarta rueda de la semana.

La divisa lleva ganados $ 25 durante agosto, aunque $ 20 los sumó en las tres últimas ruedas, y rompe la desaceleración que había iniciado en julio (aumentó solo $ 10) tras la escalada de junio (ganó $ 70, un 4,6%). En tanto, se ubica $ 55 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $ 1482 para la compra y $ 1531,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1874,22.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de junio.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ofrece a $ 1995,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy jueves 27 de agosto se ubica en $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta.

El paralelo se mantiene $ 5 por debajo del valor al que arrancó agosto, tras la tendencia alcista que mostró en julio -ganó $ 45 (2,97%)- y en junio -$ 85 (5,94%)-. En tanto, se ubica $ 25 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,30%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El miércoles la entidad adquirió u$s 61 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va de agosto, totaliza u$s 547 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.783 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 27 de agosto

El dólar oficial hoy jueves 27 de agosto se ubica a $ 1535 para la venta. Banco por banco, los precios son: