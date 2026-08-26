Una nueva jornada no laborable fue confirmada para este viernes 28 de agosto y permitirá que miles de personas disfruten de un descanso adicional antes de terminar el mes.

La medida fue establecida por las autoridades bonaerenses y modificará el calendario laboral de una localidad de la provincia.

La decisión se enmarca en el calendario de feriados y días no laborables de agosto y fue oficializada mediante una resolución que contempla distintas celebraciones locales.

Feriado el viernes 28 de agosto: quiénes tendrán el día libre

El viernes 28 de agosto será día no laborable en el municipio de Merlo, con motivo de su aniversario fundacional.

La fecha recuerda la fundación de la primitiva Villa de San Antonio del Camino, realizada por Don Francisco de Merlo el 28 de agosto de 1755.

Al quedar ubicada la jornada inmediatamente antes del sábado y domingo, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

¿Para quiénes es el feriado de Merlo?

Descanso confirmado | Llega un nuevo feriado con puente y fin de semana largo: será para todos estos trabajadores Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Resolución 385/2026 establece diferentes alcances según el sector laboral.

En el caso del viernes 28 de agosto, el cese de actividades comprende a:

La administración pública .

Las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires .

Los trabajadores de los sectores alcanzados por la disposición en el municipio de Merlo.

Para el sector privado, en cambio, la adhesión al descanso es optativa para las actividades industriales, comerciales y demás sectores particulares.

Por eso, quienes trabajan en empresas privadas deberán consultar con sus empleadores si tendrán la jornada libre.

Por qué decretaron feriado el 28 de agosto

La jornada fue establecida en el marco del aniversario de fundación de Merlo.

Según la disposición provincial, el 28 de agosto de 1755 se considera la fecha de nacimiento de la comunidad, cuando Don Francisco de Merlo fundó la primitiva Villa de San Antonio del Camino.

La Provincia incorporó esta fecha dentro del esquema de jornadas no laborables correspondiente a agosto de 2026.

¿Los estudiantes también tienen clases?

El punto más importante para las familias es que esta disposición no establece un feriado escolar general para todos los estudiantes de la Provincia de Buenos Aires.

La resolución está dirigida principalmente a la Administración Pública y al Banco Provincia, mientras que para el sector privado la adhesión es optativa.

Por lo tanto, la suspensión de clases no debe darse por automática únicamente por la existencia del feriado municipal.

Las familias deberán consultar las disposiciones específicas de cada establecimiento educativo.

Merlo tendrá un fin de semana largo de tres días

Para quienes estén efectivamente alcanzados por el día no laborable, el descanso comenzará el viernes 28 de agosto y continuará durante el sábado 29 y domingo 30.

Así, el último viernes de agosto permitirá conformar un nuevo fin de semana largo de tres días para parte de los trabajadores de Merlo.

La medida se suma a otros días especiales establecidos durante agosto en distintos municipios bonaerenses. La propia Resolución 385/2026 contempla jornadas vinculadas con las celebraciones y aniversarios locales.