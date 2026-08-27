Arcor y Danone avanzan con la reorganización de su negocio lácteo en la Argentina con una inyección de u$s 30 millones en Mastellone Hermanos, la compañía dueña de La Serenísima.

El aporte será realizado por La Serenísima Unida S.A. y tendrá como destino la cancelación de deuda bancaria de la láctea.

La operación fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), luego de que el directorio de Arcor aprobara la realización del aporte. Según la presentación, los fondos serán entregados como un aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones de Mastellone.

Esto implica que el dinero ingresará a la compañía para fortalecer su posición financiera y cancelar deuda, mientras que la capitalización del aporte se formalizará posteriormente mediante la emisión de acciones.

La inyección de fondos llega además después de un primer semestre con números negativos para Mastellone. La compañía registró una pérdida neta de $ 4790 millones durante los primeros seis meses de 2026.

Sin embargo, los números muestran una mejora respecto del arranque del año. En el primer trimestre, Mastellone había registrado una pérdida neta de $ 11.300 millones, que la propia empresa atribuyó a la estacionalidad del consumo y al arrastre de una menor rentabilidad desde fines de 2025.

El desembolso se suma a un antecedente de julio cuando la láctea recibió u$s 70 millones por parte de Bagley Argentina para hacer frente a vencimientos de deuda de corto plazo y necesidades de capital de trabajo.

La operación se da meses después del cambio de control de Mastellone.

En marzo, Arcor y Danone adquirieron conjuntamente el 51% que todavía no estaba en sus manos y pasaron a controlar el 100% de la compañía.

Las empresas ingresaron al capital de Mastellone en 2015 a través de Bagley Latinoamérica, la sociedad que ambas empresas comparten desde 2005, y comenzaron un proceso gradual para aumentar su participación.

En paralelo, ambas empresas anunciaron la creación de La Serenísima Unida S.A. para integrar los negocios de Mastellone, Danone Argentina y Logística La Serenísima en una sola sociedad.

La nueva estructura también fue concebida como una plataforma para impulsar el crecimiento regional del negocio y fortalecer el perfil exportador de la compañía.