Picarón: cocina con sello propio

A cargo del chef Maximiliano Rossi, Picarón fue recomendado por la Guía Michelin en todas sus ediciones argentinas, desde el 2024 al 2026. Un nuevo clásico de Chacarita con un ambiente moderno y relajado, y una carta donde Rossi vuelca sus gustos personales, su trayectoria acá y en el exterior, y su inagotable curiosidad. Influencias del mundo y sabores estridentes -con contrastes dulces, agrios y picantes- son su sello personal.

El menú de mediodía de Picarón es famoso entre foodies con platos que se volvieron íconos como la pesca fresca de los martes y la hamburguesa casera de los viernes. La propuesta cambia a diario e incluye un principal, postre y agua por $25.500 la opción vegetariana y $26.500 la omnívora. De lunes a viernes entre las 12:30 y 15:30 hs.

Algunos ejemplos de lo que se puede encontrar: ravioli de carrillera con salsa Caruso y pangrattato, pesca de temporada con puré de zanahoria, tamarindo y lima, y milanesa de berenjena con curry thai, yogourt, tahini y granada. De postre, sablée con curd y helado artesanal de limón, financier con naranjas y helado de zapallo o más dulces del estilo.

El salón de Picarón, en Chacarita

Alcanfor: productos de temporada

Desde hace dos años Alcanfor cuenta con una estrella Michelin verde, que premia al trabajo sustentable. El cálido espacio del chef Julián Galende ofrece una cocina a la vista, mesas de madera construidas por él mismo y platos estacionales donde el producto de temporada se expresa sin enmascarar.

De miércoles a sábados entre las 12 y las 15 hs puede probarse su menú ejecutivo, muy valorado por la prensa especializada. Incluye un plato del día, postre, café y agua por $24.000, tres pasos (entrada, principal y postre), café y agua por $28.000 o tres pasos, copa de vino, café y agua por $32.000.

Siempre hay una sopa y/o alguna ensalada a modo de entrada. Entre los principales suele repetirse el pollo con guarnición (hinojos braseados y gastric de mostaza, por ejemplo), alguna pesca con acompañamiento (como un puré de repollitos de Bruselas y salsa de limones quemados) y alguna receta vegetariana como curry, risotto o similar. Para finalizar, un postre con fruta de estación.

Ultramarinos: una muestra del mar argentino

Escondido en pleno Barrio Chino, Ultramarinos es una celebración del mar argentino. El segundo proyecto de Maxi Rossi, presente en la Guía Michelin 2025 y 2026, pone de manifiesto la vasta fauna marina, con sus pescados de aguas dulces y saladas, moluscos, crustáceos y bivalvos provistos por pescadores y buzos de norte a sur del país. Productos que, con técnicas precisas y sutiles combinaciones de sabor, conforman snacks, crudos, curados, platos de cuchara y preparaciones a las brasas.

Los jueves y viernes, su menú de mediodía es ideal para probar platos de la carta habitual a un precio imbatible. Trae tres snacks, un plato fuerte, postre, agua y café por $40.000, para disfrutar en un salón elegante y minimalista o en una barra frente a los fuegos.

Escabeche de cholgas, chipirones a las brasas, costillas de pacú marinadas, chernia asada con salsa macha y conchiglie de mar (con abadejo, chipirones, langostinos y manteca de vieiras) son algunos platos disponibles. Entre los dulces: pannacota con helado artesanal de chocolate y crocante de miel, ceviche de frutas con leche de tigre de frutos rojos y helado casero de guayaba u otros semejantes.

Han: tradición coreana

Han fue recomendado en la guía en 2025 y este año obtuvo su primera estrella Michelin. Se trata de un fine-dining de Villa Crespo a cargo del chef Pablo Park, quien fusiona sus raíces coreanas con productos locales para crear una experiencia por pasos de impronta contemporánea.

Al mediodía, en el mismo establecimiento funciona Hanguk con la idea de acercar la cocina coreana tradicional en un formato más cotidiano y accesible. El menú gira alrededor de un único plato, el dweji-gukbap, una sopa muy popular de Corea, reconocida por su profundidad de sabor y su capacidad reconfortante. El caldo de cerdo se cocina durante largas horas y se sirve con dos variedades de kimchi artesanal (uno de repollo y otro de nabo), arroz con cebada, panceta en cocción lenta, verdeo, pimienta y aceites de elaboración propia. Cada comensal puede terminar de personalizar el sabor en la imponente barra del lugar -ubicada frente a los fuegos- agregando pasta de ají coreana, ajo y jengibre.

Se sirve de martes a sábado entre las 12 y las 15 hs. El bowl más dos kimchis y bebida tiene un valor de $22.000 y el set completo, que suma un mandu (pasta rellena) y un postre, sale $27.000. Por orden de llegada hasta agotar stock.

Ornella Capone

La Alacena: ADN italiano

La reconocida Julieta Oriolo es el alma mater de La Alacena, restaurante italiano que forma parte de la Guía Michelin desde el 2024. En honor a sus raíces, la chef propone un menú tradicional donde las pastas son protagonistas, hechas a mano con sémola rimacinata, huevos orgánicos de campo y agua filtrada.

A dos cuadras de La Alacena Trattoria se encuentra el Pastificio, que nació como su centro de producción y pronto se convirtió en un espacio que fusiona fábrica de pastas, salumería, almacén y restaurante. Allí, en un ambiente luminoso y acogedor, de lunes a viernes ofrecen un menú ejecutivo con plato y bebida por $22.500 o con postre por un pequeño cargo extra.

La propuesta cambia todos los días, con una opción caliente y una fría a elección. Ya han servido rotolo de espinacas y ricota con pomodoro, ⁠ravioli de ricota y jamón con fonduta de parmesano, ravioli di zucca con manteca y limón, y schiacciata de mortadella, entre otros platos italianísimos. La propuesta dulce va alternando entre flan casero mixto, ⁠torta gialla de polenta y pistachos, y crostata de marmellata.