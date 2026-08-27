Fila tras fila de cajas gris metalizado cubren los estantes que van del piso al techo en la bóveda subterránea de Sharps Pixley, ocultando el tesoro reluciente que guardan adentro. La bóveda de Londres está tan llena que la casa de venta de oro está buscando un sitio para construir una nueva, dice Giles Maber, jefe para el Reino Unido de la compañía.

Es parte de una carrera global por construir bóvedas para metales preciosos que va de Suiza a Singapur. Es un problema que la industria no suele tener —después de todo, el oro ocupa muy poco espacio, y una bóveda puede durar cientos de años—. Pero la fulgurante suba en el precio del oro, que se duplicó en los últimos tres años, junto con el aumento de la demanda de individuos adinerados que insisten en tener su oro en forma de barras físicas, provocaron una pequeña avalancha de actividad en el sector de bóvedas, que normalmente es tranquilo.

En el grupo suizo de oro MKS Pamp, el director comercial, Omar Liess, busca construir una bóveda “sustancial” pensada específicamente para los clientes más ricos del grupo, de modo que puedan visitar su oro en un entorno elegante que él compara con un hotel cinco estrellas . “Cuando la gente deja u$s 200 millones o más con nosotros, queremos asegurarnos de tener la infraestructura adecuada para ellos”, dice.

“Vimos un gran aumento en la demanda de este servicio en los últimos 12 a 18 meses” para el servicio “de guante blanco” del grupo, agrega. Es para clientes que almacenan un mínimo de u$s 50 millones en lingotes, que pueden —y de hecho lo hacen— visitar su oro, que se guarda en jaulas dedicadas. “Lo quieren como una red de seguridad”, dice Liess. “Si por algún motivo el sistema bancario colapsa, al menos tienen este oro que está físicamente asignado y fuera del sistema bancario.”

Ese sentimiento es uno de los factores que ayudó a llevar el oro a un precio récord de u$s 5.595 por onza troy a principios de este año, un 104% más que 12 meses antes. Los precios se enfriaron desde el pico de enero, pero se mantienen más altos que hace un año. Las fuertes compras de los bancos centrales, los temores sobre el futuro del dólar estadounidense, la preocupación de los inversores por la deuda pública y el caos geopolítico se combinaron para crear una frenética compraventa de oro como no se había visto antes, según veteranos de la industria.

Dentro de este cóctel de motivos, las compras sigilosas de los ricos y su fijación con poseer barras físicas de oro provocaron grandes cambios en el nicho del mercado dedicado al almacenamiento privado.

“Tenemos seis ubicaciones de bóvedas, y estamos teniendo que expandir cada una de ellas ahora mismo”, dice Ludwig Karl, director de operaciones de Swiss Gold Safe, que ofrece almacenamiento de lingotes. No se trata solo de espacio: el límite del seguro, que puede llegar a u$s 5.000 millones en una sola bóveda, también genera la necesidad de bóvedas adicionales , explica.

En Suiza, el espacio en las bóvedas también se está volviendo más limitado porque muchos búnkeres militares en desuso de la Segunda Guerra Mundial —que desde entonces habían sido una opción popular para almacenar metales preciosos— están siendo reincorporados al servicio militar del país, que busca reforzar sus defensas.

Maber, de Sharps Pixley, dice que la búsqueda de espacio adicional en bóvedas fue impulsada en parte por la creciente participación de family offices y por clientes que pasan de fondos cotizados (ETF) respaldados por oro a lingotes físicos. Ahora los clientes no quieren ETF, dice: quieren barras, quieren monedas.

Pese a la reciente volatilidad de precios, la fe de los ricos en el oro sigue, como el metal, intacta. Una encuesta reciente de HSBC entre inversores adinerados encontró que el oro fue uno de los principales activos en los que planean aumentar su asignación el próximo año . Casi la mitad planea sumar a sus tenencias y apenas el 13% piensa reducirlas.

El oro es particularmente popular entre los inversores adinerados de la Generación Z, que en general tienen una asignación 50% mayor en comparación con sus pares de la generación del baby boom. “El oro podría terminar 2026 como el principal activo no líquido de la Generación Z, por delante de las acciones”, señala el informe.

Pese a la reciente volatilidad de precios, la fe de los ricos en el oro sigue, como el metal, intacta.

“El hecho de que el precio esté bajando no cambia el argumento a favor del oro”, dice Jean-Sebastien Jacquetin, socio gerente de Cavendish Investment Corporation, un multi-family office de Hong Kong. “Hay una corrección en el mercado, que es normal. Pero el oro sigue teniendo una demanda fundamentalmente alta.” Algunas de las familias con las que trabaja tienen un cuarto o incluso un tercio de su cartera en oro. “Es mucho”, reconoce.

Jacquetin se especializa en organizar operaciones de oro directamente entre familias, transacciones privadas discretas que evitan afectar al mercado de oro en general, conocidas como operaciones “over-the-counter” (OTC). (El término OTC también incluye otros tipos de transacciones privadas.) En el primer semestre de este año, la compra de oro en la categoría “OTC y otros” saltó a 570 toneladas, el nivel más alto en más de una década y cerca de una quinta parte de la demanda total, según datos del World Gold Council, un organismo de la industria.

¿Por qué el oro se volvió loco? El impulso de los ricos es solo una parte de la historia en un mercado animado por distintas clases de actores, desde bancos centrales hasta inversores institucionales y minoristas .

La suba histórica comenzó en 2022, cuando los bancos centrales aceleraron sus compras de oro tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Los bancos centrales de mercados emergentes se alarmaron por la confiscación de activos rusos en el exterior por parte de EE.UU. y quisieron diversificarse fuera de sus tenencias en dólares estadounidenses, por lo que lideraron esta tendencia.

A fines del año pasado, el oro superó a los bonos del Tesoro de EE.UU. como el principal activo de reserva del mundo, según un informe del Banco Central Europeo. Si bien las compras de los bancos centrales se enfriaron algo el año pasado y se enfriaron aún más este año, en parte por los altos precios, muchos todavía lo consideran el factor individual más importante en el argumento alcista de largo plazo para el oro.

Incluso mientras esas compras se moderaban, el segundo mandato de Trump aportó otra fuente de interés. Sus políticas alimentaron las preocupaciones sobre el tamaño del déficit fiscal y el rol de largo plazo del dólar estadounidense, alentando la llamada “operación de devaluación” (“debasement trade”) —la idea de que el oro puede ser una cobertura frente al deterioro del dólar estadounidense—.

“Lo que el oro te dice es que, en general, la gente está preocupada de que nos dirigimos hacia un mundo más fracturado, menos estable, menos predecible, en el que EE.UU. es visto como un socio menos confiable, y en el que los bonos del Tesoro de EE.UU. quizás ya no son lo que eran en el pasado”, dice John Reade, estratega de mercado del World Gold Council.

Uno de los mayores defensores de la idea de la “operación de devaluación” fue el grupo cripto Tether, cuyo director ejecutivo, Paolo Ardoino, alguna vez se refirió al oro como “el bitcoin natural”. Tether se cargó de oro, comprando cerca de 67 toneladas en el último año, según sus informes trimestrales, lo que llevó sus tenencias a 146 toneladas, convirtiéndolo en el mayor tenedor individual de oro fuera de los bancos centrales.

Otro gran contribuyente a la suba de los lingotes fueron los inversores minoristas, que se volcaron al oro y la plata desde el otoño boreal pasado, a medida que el impulso ganaba fuerza y llevaba a ambos metales a máximos históricos en enero. Pero fueron amigos volubles: vendieron cuando la burbuja estalló, y su rápida salida ayudó a que el oro cayera 17% este año desde su pico.

No todos estaban convencidos de que el impulso fuera sostenible. Empezó a gestarse en el mercado desde el verano boreal pasado, dice Reade: “Cada rincón del mercado del oro se volcó al oro de una manera enorme, y nunca había visto algo así... Allá por enero, la verdad es que se veía un poco loco.”

No es solo cuánto están comprando los ricos lo que causó revuelo en el mundo del oro, sino también cómo lo están comprando. Esto va al corazón de sus motivos para comprar: la operación por miedo (“fear trade”).

“El oro físico se puso muy de moda”, dice Stephen Flood, director ejecutivo de GoldCore, una casa que ofrece almacenamiento físico en ocho sitios en todo el mundo. Señala que los inversores ricos, que hace dos años quizás habrían recurrido a productos financieros como los ETF respaldados por oro, ahora están mucho más interesados en poseer barras de oro reales. “Quieren tener un activo muy líquido, pero también quieren tenerlo en múltiples jurisdicciones”, dice. “Quieren estar lo más cerca posible del metal, y quieren la menor cantidad posible de intermediarios.”

Los inversores adinerados también quieren que su oro esté “asignado y segregado”, dice, en referencia a las barras de oro que se asignan específicamente a sus dueños y se guardan por separado, a diferencia de las barras que forman parte de un fondo general. “Lo quieren en el estante.”