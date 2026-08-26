Con el dólar oficial mayorista consolidado por arriba de los $ 1500, los analistas esperan ver su evolución y qué valor puede alcanzar en los próximos meses. En ese contexto, Juan Carlos de Pablo cuestionó la forma en que se evalúa el tipo de cambio y rechazó que una devaluación pueda solucionar todos los problemas de la economía.

Durante una entrevista con + Perfil, el economista desestimó el uso de fórmulas matemáticas para calcular un “dólar de equilibrio” y argumentó que “eso es aritmética y no economía”. “Acá no tenés una intervención directa, tenés flotación. Hace meses que el dólar no se acerca ni por casualidad a la banda superior”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que las versiones sobre un límite en el valor de la divisa son erróneas. “No hay techo, punto”, afirmó. Según su visión, lo que rige hoy es la oferta y demanda privada, mientras el Banco Central aprovecha las oportunidades que brinda el contexto cambiario para sumar reservas.

El dardo de De Pablo a quienes reclaman un salto del dólar: “Tendrías otros problemas”

Acto seguido, De Pablo apuntó a quienes reclaman un salto en el precio del dólar para ganar competitividad. Al referirse a un hipotético valor de $ 5000, fue directo: “No sueñes”.

Para el experto, pensar que una devaluación masiva resolvería las dificultades de las empresas es un error de diagnóstico que ignora las consecuencias secundarias. “No tendrías ese problema, tendrías otros problemas. No hay nada gratis en economía”, subrayó.

“Hoy en el horizonte no tenés nada parecido a un salto devaluatorio o cosas por el estilo que a los que están complicados les resuelva los problemas”, sostuvo De Pablo e hizo un llamado a los empresarios: “Moraleja: no hay más remedio que enfrentar los problemas de manera directa ”.

Hacia adelante, De Pablo proyecta un escenario de “dólar bajo permanente” debido a los resultados de Vaca Muerta y la minería. “Hoy tenés un superávit comercial fenomenal y la discusión es qué hacemos al lado de eso. El que esté afectado debería hacer un buen diagnóstico de qué es lo que está fuera de su control, más allá de lo que tiene que hacer en su empresa”, cerró.

Suba de la morosidad: la tajante recomendación de De Pablo

De Pablo también se refirió a la situación de la morosidad en los créditos familiares, cuyo deterioro representa una señal de alerta para el sistema financiero.

En el marco de una charla en el auditorio Las Camelias, propuso una lógica de “almacenero”: si los ingresos disminuyen, uno debe ajustar sus gastos en lugar de recurrir al financiamiento. Para el economista, endeudarse ante la incertidumbre es un error que agrava los problemas en lugar de resolverlos.

Acto seguido, lanzó una advertencia tajante para evitar nuevos compromisos financieros: “No te endeudes, no importa lo que pase”. Y añadió: “La tasa de interés, la tasa de la tarjeta de crédito, billetera, mercado informal, es de las más altas del mundo”.

En el caso específico de la deuda hipotecaria, De Pablo desmitificó el temor a la ejecución inmediata. Aseguró que lo último que desea una entidad financiera es quedarse con la propiedad. “No quiere que vayas con las llaves y digas ‘tomá’, Esa es la base de la renegociación y ahí se verá”, completó sobre la postura de los bancos.