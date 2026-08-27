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Este jueves, 27 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4770 - Muerto que sueña

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

 1°4770 11°7363
 1352  12°3264
 3°9878 13°0443 
 1349  14°0033 
 8854  15°8146 
 6°9450  16°3935
 7398  17°2025 
 9672  18°7852 
 1993  19°2795 
 10°6404 20°1270 

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¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere una doble capa simbólica: duelo y deseos latentes. Indica cierres, transformaciones y necesidad de soltar.

La emoción del sueño guía el significado. Serenidad apunta a paz y guía interior; inquietud, a culpas, miedos o asuntos sin resolver.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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