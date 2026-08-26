El especialista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, analizó cuánto puede subir el tipo de cambio en la Argentina y recomendó a los ahorristas no comprar dólares en el escenario económico actual.

Di Stefano proyectó que el dólar aumentará acorde con la inflación “con su momento y sus tiempos”.

“Hoy tenemos una coyuntura en donde el dólar está muy ofertado en la República Argentina . El gobierno compró más de u$s 13.000 millones este año, es el que más dólares compró en la historia”, indicó en una entrevista con Radio Mitre.

El “Gurú” vinculó ese fenómeno con el desempeño exportador del país. Estimó que el año que viene, cuando se habilite el oleoducto que sale por Punta Colorada, las exportaciones van a trepar u$s 110.000 millones.

“Argentina hoy es un país que recibe muchos dólares, con lo cual la tendencia va a ser a tener una moneda apreciada y, si el dólar sube al ritmo de la inflación, sería buenísimo”, indicó Di Stefano.

“Yo creo que va a subir un poquito menos que la inflación , con lo cual el esfuerzo va a tener que venir por parte del gobierno nacional de bajar tributos”, agregó

De este modo, coincidió con las las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que ubica al dólar en $ 1650 hacia fin de año.

“Es probable, es muy probable”, respondió al ser consultado sobre ese pronóstico para los últimos meses del año.

La recomendación de Di Stefano a los ahorristas: “No compres dólares, vendé...”

Di Stefano explicó el cambio en su estrategia cambiaria a lo largo de los últimos años. “Bajo los gobiernos anteriores yo siempre recomendaba que la gente ahorre en dólar blue”, señaló.

En este sentido, destacó que la situación cambió con la llegada del gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, según explicó, aconseja vender dólares e invertir en pesos .

“Cada uno se funde como quiere, digamos, si vos querés comprar dólar y perder guita, estás en todo tu derecho. Yo le recomendaría a la gente que no compre dólares”, afirmó.

Para fundamentarlo, comparó los valores del tipo de cambio mayorista entre octubre de 2025 y la actualidad. “El 24 de octubre de 2025 el dólar estaba $ 1499 el mayorista y hoy estamos hablando de $ 1510”, ejemplificó.

“ El que compró dólares se clavó como loco ”, agregó sobre el resultado de esa estrategia en los últimos meses.

Di Stefano comparó ese resultado con otras alternativas de inversión en pesos disponibles en el mercado. “Al dólar le ganan todos”, aseguró sobre el rendimiento comparado de esos instrumentos.

Las inversiones que sugirió Di Stefano

Sobre instrumentos en pesos, el analista mencionó las letras en pesos que vende el estado nacional, “que te están dando el 2,1% mensual”.

También describió alternativas en moneda extranjera para quienes prefieren diversificar. “Tenés plazo fijo en dólares a un año al 4%, tenés un bono que se llama el AO27... que te da el 4,3%”, explicó.

Y destacó especialmente un instrumento en dólares que definió como una oportunidad. “Hay un bono que se llama el AO28 que está de oferta, es un ofertón”, afirmó.