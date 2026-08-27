Se aproxima un diluvio histórico el jueves 27 con 24 horas de lluvias, tormentas y caída de granizo en San Luis y Mendoza.

Argentina sufrirá un fuerte cambio en el tiempo por la llegada de fuertes tormentas las provincias de San Luis y Mendoza. El pronóstico anticipa un escenario hostil con intensas lluvias en cortos periodos de tiempo que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Cómo estará el clima el jueves en San Luis y Mendoza, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional publicó cómo estará el clima en las provincias de San Luis y Mendoza y qué localidades están bajo riesgo de lluvias.

San Luis

San Luis afrontará una jornada de jueves marcada por las precipitaciones. En la ciudad se esperan lluvias con vientos que escalen hasta los 72 kilómetros por hora.

En las localidades ubicadas al sur como Buena Esperanza se esperan hasta 11 milímetros de chubascos y mínimas de 8°.

Se aproxima un diluvio histórico el jueves 27 con 24 horas de lluvias, tormentas y caída de granizo en San Luis y Mendoza. Shutterstock / Composición Canva

Mendoza

La parte del área metropolitana quedará envuelta en un manto leve de lluvias con vientos sentido noreste de hasta 40 kilómetros por hora. Las localidades más cercanas al sur recibirán la peor parte de la tormenta con hasta 22 milímetros de agua con mínimas de 4° y máximas de 12°.

Las localidades de Punta de Vacas y Uspallata afrontarán condiciones meteorológicas extremas con caída de granizo, lluvias y nevadas. Se esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora con mínimas de 0°, por lo que el SMN recomendó estar al tanto de los informes oficiales para ver la evolución del clima.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El tiempo en Buenos Aires estará marcado por el regreso de las lluvias con un aumento en las temperaturas, por lo que la humedad será protagonista. Para la jornada se espera caída de agua con actividad eléctrica y una máxima de 18°.

Para el viernes las condiciones mejorarán con mínimas de 10° y máximas de 17° con cielo despejado. El fin de semana mantendrá el mismo clima sin nubes ni posibles lluvias.