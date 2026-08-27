En esta noticia La respuesta de Bausili

La morosidad avanza y ya genera controversia en la City. El endeudamiento de las familias, que en junio se mantuvo en 12,8%, generó un enfrentamiento en redes sociales entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza.

“Dejar en la banquina a tanta gente no es opción”, disparó el director ejecutivo de la consultora Empiria, que fue ministro en los últimos meses de la presidencia de Mauricio Macri.

El ex funcionario, ligado al PRO, publicó un largo posteo en redes que fue contestado por Bausili. En ese texto, aseguró que “un choque de autos también es un problema “entre privados”, y lo comparó con la mora crediticia.

“Después tiene que intervenir la policía, una ambulancia, un juez. Es decir, el Estado. A nadie se le ocurre que el juez pague los daños con dinero público, sí que revise cumplimiento de normas y estimule acuerdos voluntarios”, consignó.

“A veces falla la prevención. Ausencia de carteles de velocidad, cruce de caminos, falta de educación vial, estimulan conductas imprudentes. Y todo es risas… hasta que dos privados chocan. Lo mismo con el crédito. Si se ceba a 100 por hora para recuperar consumo perdido, sin educación financiera es más probable que se trague los baches", completó Lacunza.

Hola Santi @kicker0024

No importo yo. En cambio yo reconozco tu integridad. Pero tampoco importás vos.

Sí importa que 28% de las personas deudoras están en mora (12,8% en monto, 15,5% incluyendo billeteras). Un choque en cadena. Alguna euforia pública pudo haber sobreestimulado… https://t.co/GBkL1aAmCj — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) August 27, 2026

La respuesta de Bausili

El titular del BCRA salió al cruce también en X y cuestionó la publicación. “Flojo Hernán. Saltaste de ser Gerente General del BCRA a Político casi sin escalas. Transformas resolver una disputa económica entre privados a una sensación de falta de supervisión totalmente falsa. Cómo si no supieses perfectamente cómo funciona la realidad”, aseveró Bausili.

El debate llegó luego que el Gobierno defendiera en reiteradas ocasiones que no intervendría para aliviar el endeudamiento de las familias. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?“, contestó el presidente Javier Milei cuando le preguntaron por los que tomaron créditos y no los están pagando. Además, definió las eventuales refinanciaciones como “un problema entre privados”.

Milei argumentó que una intervención sobre esos contratos implicaría trasladar el costo a terceros. “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, afirmó.

Ese argumento también fue defendido por el ministro de Economía, Luis Caputo. Y fue el que utilizó Lacunza para cuestionar que el Gobierno no tomara cartas en el asunto.

Tras reconocer la integridad de Bausili, cuestionó el problema de fondo: “El 28% de las personas deudoras están en mora (12,8% en monto, 15,5% incluyendo billeteras). Un choque en cadena. Alguna euforia pública pudo haber sobreestimulado el crédito (+130% real los préstamos personales en 2024, récord en este siglo)”, escribió.

Y concluyó: “Si los pronósticos de salarios reales pecaban de optimistas, la capacidad de repago iba a ser menor. Típicos contratos donde el prestamista sabe más que el tomador: a veces las cuotas esconden tasas muy altas, más con inflación descendente. Negar el problema sería una preocupación adicional. Dejar en la banquina a tanta gente no es opción. Pero conozco tu capacidad. Sé que lo vas a resolver sin poner plata del Estado”.