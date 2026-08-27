Abrazos, sintonía fina y el algoritmo del oficialismo
Un abrazo inesperado reavivó una relación clave para el futuro político de Santilli, mientras un nuevo traspié profundizó el aislamiento de Ravier y una palabra repetida por decenas de cuentas dejó al descubierto las sombras detrás de la maquinaria digital libertaria.
El uso de $2 billones en a plazos fijos UVA para financiar créditos hipotecarios permite a los bancos reducir el descalce de plazos, pero ofrece menos rendimiento que los bonos CER y obliga a revisar qué inversiones deberá reasignar el fondo