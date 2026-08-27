Macri y Santilli a los abrazos

A pesar de las repetidas críticas de Javier Milei a la gestión económica del Gobierno de Mauricio Macri, que lo comparó con el kirchnerismo, el jefe de Gabinete se esmera en sostener el respaldo del PRO.

El ministro coordinador necesita sintonía fina con el partido amarillo, en vías de blindar la agenda parlamentaria y hasta pensando en su propia candidatura a gobernador en 2027.

El “Colo” no perdió la oportunidad para robustecer esa relación y aprovechó una celebración a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes para saludar y abrazar al expresidente en dos oportunidades: en el cóctel y en la cena.

Frente a empresarios y referentes del mundo del arte, Santilli se acercó a Macri y lo llamó “amigo” y mantuvieron una cálida charla. Quedaron en volver a hablar pronto. Hubo un menú sobresaliente: pulpo fileteado de entrada, carrillera de ternera con arroz como plato principal y una suculenta natilla de postre.

Ravier con Caputo y los elogios de Milei

El vocero volvió a tropezar. En la última conferencia de prensa dijo que el asesor Santiago Caputo perdía lugar en la comunicación oficial y que ganaba terreno el karinista Santiago Oría.

Su afirmación descolocó a las dos facciones libertarias y fue reprendido a las pocas horas cuando ingresó al Salón Martín Fierro, donde funciona el búnker del consultor y su entorno en Balcarce 50. A los minutos de retirarse de la oficina publicó su posteo que desmintió su propia declaración.

El portavoz profundiza su aislamiento. Fue el único funcionario que se fue antes de la charla que encabezó Milei con los legisladores en Casa Rosada.

No le importó mucho al mandatario. El líder libertario llegó una hora antes de su exposición, se dirigió a su despacho y se puso a mirar televisión.

Adrián Ravier (Prensa Presidencia)

Le encantó la explicación en rueda de prensa del diputado Damián Arabia, justificando el rechazo a los proyectos opositores que reclaman la intervención estatal por la morosidad. Lo abrazó, lo felicitó, insultó a los periodistas que le preguntaron en su ingreso a la Casa de Gobierno y le entregó en mano el libro del economista Henry Hazlitt. Fue uno de los pocos privilegiados que Milei destacó públicamente.

Bots y trolls

En medio de su ascenso en la estructura comunicacional del Gobierno y LLA, el publicista de Milei, Santiago Oría, sufrió un traspié en redes sociales.

El cineasta y camarógrafo presidencial escribió una serie de posteos cuestionando a la oposición y, casi al instante, recibió decenas de comentarios valorando sus dichos.

Todos tenían una similitud: comenzaban con la palabra “reply”, que, en español, significa respuesta. Según especialistas libertarios que trabajan a diario en la batalla digital, es una palabra que se usa como una instrucción a robots para que amplifiquen las publicaciones. Se suele quitar por defecto, pero las cuentas automatizadas no lo hicieron y se expuso la explotación de cuentas fake que alimentan el algoritmo a favor del aparato oficialista.

“Usa centenares de bots a diario y tiene a 80 tipos reales que les paga todos los meses para que hablen bien del Gobierno, instalando temas en la opinión pública ”, denuncian fuentes de la tropa violeta que conviven a pocos metros de los despachos que circula el realizador.

Oría se encarga de filmar al mandatario en sus actividades, editar las imágenes y difunde los videos en las redes de Milei y cuentas paraestatales. También coordina que el jefe de Estado no sea expuesto a iluminación y planos inapropiados para su imagen.