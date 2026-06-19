Cada vez más argentinos buscan alternativas para dolarizar sus ahorros y acceder a los mercados internacionales. En este contexto, los Cedears se consolidaron como una de las herramientas de inversión más utilizadas, ya que permiten comprar desde la Bolsa local acciones de empresas que cotizan en el exterior, sin necesidad de abrir cuentas fuera del país.

Dentro de este universo, hay algunas que se destacan porque, según los especialistas, están preparadas para resistir distintos contextos económicos, sostener su liderazgo y continuar expandiéndose a largo plazo.

Las ventajas de invertir en Cedears

Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) permiten acceder desde Argentina a algunas de las empresas más importantes del mundo, lo que permite diversificar las inversiones y proteger el patrimonio en el largo plazo.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Posibilidad de invertir en compañías globales desde una cuenta comitente local.

Operación tanto en pesos como en dólares.

Cobertura cambiaria, ya que su cotización replica la evolución del dólar contado con liquidación (CCL).

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Las cinco acciones que los expertos recomiendan mantener durante décadas

Si bien existen cientos de Cedears disponibles, algunos especialistas consideran que hay un grupo de compañías capaces de sostener su crecimiento durante muchos años gracias a la fortaleza de sus negocios, su liderazgo en sectores clave y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos.

Se trata de empresas ligadas a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la energía y la infraestructura digital.

Microsoft (MSFT)

Microsoft aparece entre las favoritas de los analistas por su posición dominante en áreas estratégicas como computación en la nube, software corporativo e inteligencia artificial.

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La compañía continúa mostrando una sólida evolución financiera. En su último trimestre reportó ingresos por u$s 82.900 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 18%, mientras que sus ganancias superaron las previsiones de Wall Street.

Desde JP Morgan mantienen una recomendación “overweight” sobre la acción y estiman que podría alcanzar los u$s 550 hacia fines de 2026, lo que implica un potencial de apreciación de entre 30% y 35%.

Los especialistas destacan especialmente el crecimiento de Azure y la capacidad de la empresa para monetizar el auge de la inteligencia artificial.

Berkshire Hathaway (BRKB)

Para quienes buscan exposición a múltiples sectores a través de una sola inversión, Berkshire Hathaway suele ocupar un lugar destacado en las recomendaciones.

La firma liderada por Warren Buffett posee participaciones en negocios de seguros, energía, transporte ferroviario y otras industrias que generan flujos de ingresos consistentes incluso en períodos de incertidumbre económica.

Su estrategia de largo plazo, combinada con una sólida posición financiera y una cartera ampliamente diversificada, la convierten en una alternativa atractiva para inversores que priorizan la estabilidad sin resignar crecimiento.

Alphabet (GOOGL)

La empresa matriz de Google continúa siendo una de las compañías más influyentes del ecosistema tecnológico global.

Además de dominar el negocio de los motores de búsqueda y la publicidad digital, Alphabet mantiene una fuerte presencia en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube y desarrollo de nuevas tecnologías.

Su ecosistema de productos, utilizado diariamente por miles de millones de personas en todo el mundo, le permite sostener una importante generación de ingresos y consolidar ventajas competitivas difíciles de replicar.

Coca-Cola (KO)

Pocas compañías representan mejor el concepto de inversión de largo plazo que Coca-Cola.

La multinacional cuenta con una de las marcas más reconocidas del planeta, una extensa red de distribución y una presencia global que le permite atravesar distintos ciclos económicos con relativa estabilidad. Incluso en escenarios adversos, el consumo de sus productos suele mantenerse firme, una característica que históricamente le otorgó resiliencia frente a las crisis.

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A esto se suma su condición de “rey del dividendo”, una categoría reservada para empresas que aumentan de forma sostenida las remuneraciones que pagan a sus accionistas.

Visa (V)

El crecimiento de los pagos digitales convirtió a Visa en una de las compañías mejor posicionadas para capitalizar la transformación del sistema financiero global.

Durante 2026, la empresa continuó mostrando resultados robustos. En su último trimestre informó ingresos por u$s 11.200 millones, un 17% más que en igual período del año anterior y por encima de las expectativas del mercado.

Gracias a un modelo basado en el crecimiento del consumo digital y las transacciones electrónicas, Visa mantiene elevados márgenes de rentabilidad y una expansión sostenida a nivel global.