Las 5 acciones para mantener “toda la vida” que recomiendan los que más saben de inversiones
Especialistas identifican cinco empresas con modelos de negocio sólidos y capacidad de crecimiento a largo plazo. Qué las distingue, por qué las eligen para una cartera permanente y cómo invertir desde Argentina.
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