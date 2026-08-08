En esta noticia El dolor de Messi en pleno Mundial

Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, murió el viernes a las 22, en el Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, en donde estaba internado desde el jueves. El empresario y representante del capitán de la Selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

La noticia golpea de lleno al mundo del fútbol y especialmente a Rosario, la ciudad donde nació Lionel y donde comenzó la historia familiar inseparable de su carrera deportiva. Jorge Messi fue mucho más que el padre de Leo. Durante años también fue su representante, su sostén y una de las personas más influyentes en cada paso importante de su trayectoria.

De perfil bajo, pero con peso propio en el entorno del capitán, Jorge Messi fue durante décadas una presencia constante. En los momentos de gloria y también en los más difíciles, apareció como una de las personas de máxima confianza de Lionel.

El dolor de Messi en pleno Mundial

El futbolista de 39 años no ocultó el duro momento que transitaba en pleno Mundial, e incluso rompió en llanto luego de abrir el marcador en el primer partido de la Argentina. Luego fue consultado por su reacción y aclaró: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Jorge Messi y Celia María Cuccittini, los padres de Lionel Messi. EFE

En ese momento no hubo precisiones públicas sobre el motivo del dolor. Pero en las horas siguientes empezaron a circular versiones sobre el delicado estado de salud de Jorge, que se mantenían bajo absoluto hermetismo. La familia finalmente emitió un comunicado en el que confirmó el papá de Leo estaba enfermo.

Jorge Messi acompañó desde siempre la carrera de Lionel. Estuvo en el traslado a Barcelona cuando el club catalán apostó por el chico que deslumbraba desde las inferiores de Newell’s y que necesitaba un tratamiento hormonal para poder desarrollarse físicamente.

Padre e hijo vivieron allí un buen tiempo separados del resto de su familia. Desde entonces, su figura quedó ligada a cada etapa de la vida deportiva de Leo: Barcelona, la selección argentina, París Saint-Germain, Inter Miami y cada negociación clave de su carrera.