JP Morgan volvió a poner el foco en una de las empresas tecnológicas con mayor trayectoria del mercado y recomendó invertir en sus acciones ante el potencial de crecimiento que presenta en los próximos meses. Se trata de Microsoft, una compañía con más de 50 años de historia que hoy se posiciona como uno de los principales protagonistas del avance de la inteligencia artificial. El gigante de Wall Street ratificó su recomendación positiva sobre la acción y proyecta una suba superior al 30% en dólares hacia fines de 2026. En ese contexto, los Cedear aparecen como una de las principales vías para que los inversores argentinos puedan aprovechar esta oportunidad desde el mercado local. Las acciones de Microsoft (MSFT) volvieron a ubicarse en el centro de la escena tras nuevas evaluaciones positivas de bancos internacionales. JP Morgan ratificó su recomendación “Overweight” y proyectó un precio objetivo de u$s 550 para diciembre de 2026. Considerando que actualmente cotiza entre u$s 405 y u$s 420, el potencial de suba se ubica en torno al 30% al 35%. “JPMorgan considera que Microsoft tiene una posición superior en el segmento enterprise y que ha logrado diferenciarse con una plataforma en la nube de primer nivel”, explica Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y fundador y CEO de Quaestus Advisory, en diálogo con El Cronista. La compañía, además, viene mostrando resultados sólidos: en su último balance trimestral informó ingresos por u$s 82.900 millones (+18% interanual) y un beneficio por acción (EPS) de u$s 4,27 (+23%), cifras que superaron las expectativas del mercado. De acuerdo con el especialista, este potencial alcista se apoya en tres factores principales: El análisis de JP Morgan destaca dos pilares centrales en la estrategia de Microsoft: su plataforma en la nube Azure y su asistente de inteligencia artificial, Microsoft 365 Copilot. “La IA es hoy el principal motor de crecimiento de Microsoft y permea todas sus líneas de negocio”, afirma Bernués. En ese sentido, el segmento de Intelligent Cloud se posiciona como uno de los principales impulsores del negocio, con un crecimiento del 30% interanual. Pero el impacto va más allá de la nube. También se refleja en el área de Productivity & Business Processes, especialmente a través de Microsoft 365 Copilot, la herramienta de inteligencia artificial integrada en el ecosistema Office. Este desarrollo ya superó los 15 millones de licencias pagas y continúa evolucionando como una capa transversal de productividad. En paralelo, la firma mantiene un agresivo ritmo de inversión. Para 2026, proyecta un capex cercano a los u$s 190.000 millones, lo que implica un aumento del 61% frente a 2025. “Esa inversión preocupa al mercado a corto plazo, pero compromisos contractuales futuros por u$s 627.000 millones sugieren que hay demanda detrás”, indica el asesor financiero. Para quienes buscan exposición a esta compañía desde el mercado local, la vía más directa es a través del Cedear de Microsoft (MSFT), que cotiza en BYMA y puede comprarse mediante cualquier bróker argentino. “El ratio de conversión (30 Cedears = 1 acción) permite acceder con montos accesibles de $ 20.300 o u$s 14 por cada Cedear, una fracción del precio de la acción en el NYSE”, precisa Bernués. No obstante, como toda inversión en renta variable, también existen riesgos. Por un lado, la volatilidad propia del activo: “MSFT cayó más de 30% desde su máximo, así que la volatilidad existe”, advierte. Por otro, el componente cambiario, ya que el precio del Cedear está atado al dólar contado con liquidación, lo que implica que movimientos en el tipo de cambio impactan directamente en su cotización en pesos. Los Cedear permiten invertir en acciones del exterior desde la Argentina, ofreciendo una alternativa para diversificar carteras en un contexto económico incierto. Según el especialista, su atractivo se explica por tres características: la posibilidad de acceder a empresas globales, la cobertura cambiaria implícita al estar atados al CCL y la facilidad de entrada con montos relativamente bajos y sin necesidad de abrir cuentas fuera del país. “El perfil que puede considerar cedears es el de un inversor con un horizonte mínimo de mediano plazo, que entienda que está comprando renta variable y que busque complementar una cartera con exposición a activos internacionales”, señala. Sin embargo, advierte que no son instrumentos ideales para quienes necesitan liquidez inmediata o no toleran fluctuaciones de corto plazo, que pueden alcanzar caídas cercanas al 15%.