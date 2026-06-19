La volatilidad es una constante en los mercados financieros y, para los inversores argentinos, el desafío suele ser aún mayor.

Quienes buscan proteger y hacer crecer su capital deben enfrentarse a los vaivenes de la economía local y a las fluctuaciones cambiarias, y a los ciclos económicos globales, marcados por períodos alternados de expansión, subas de tasas de interés y tensiones geopolíticas.

En este contexto, la búsqueda de instrumentos que permitan reducir la exposición al riesgo soberano argentino consolidó a los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) como una de las alternativas de inversión más demandadas del mercado local.

Sin embargo, acceder a las principales empresas del mundo no garantiza buenos resultados si no se cuenta con una estrategia disciplinada de asignación de activos (asset allocation).

La construcción de una cartera resiliente exige ir más allá de la selección de empresas de moda y adoptar un enfoque basado en la diversificación, la calidad de los activos y la gestión del riesgo.

Pero para comprender la lógica detrás de esta estrategia, primero es necesario analizar cómo funcionan los Cedears, cuáles son sus principales ventajas y qué riesgos implica operar con estos instrumentos.

Qué son los Cedears: funcionamiento, ventajas y riesgos

Antes de diseñar una estrategia de inversión sólida, es fundamental comprender la naturaleza del instrumento que se utilizará.

Cómo funcionan

Los Cedears son certificados que cotizan en el mercado local, en pesos o dólares, y representan una fracción o la totalidad de una acción extranjera o de un fondo cotizado (ETF) que opera en mercados internacionales, principalmente en Wall Street.

Cada activo posee un ratio de conversión específico. Por ejemplo, si una compañía tiene un ratio de 10:1, el inversor necesita adquirir diez Cedears en el mercado local para equivaler a una acción ordinaria negociada en el exterior.

Las principales ventajas para el inversor argentino

Reducción de la exposición al riesgo soberano

El valor del activo subyacente depende principalmente de la evolución del negocio de la compañía y de las condiciones de su mercado de origen, más que de las variables macroeconómicas argentinas.

Cobertura cambiaria implícita

Aunque suelen negociarse en pesos, los Cedears reflejan tanto la cotización de la acción en el exterior como la evolución del dólar financiero. En consecuencia, una suba del dólar financiero suele trasladarse al precio del Cedear en moneda local.

Acceso a mercados globales con montos reducidos

Permiten invertir en algunas de las compañías más importantes del mundo sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior y con montos relativamente bajos.

Riesgos a tener en cuenta

Riesgo de mercado

Comprar un Cedear implica invertir en renta variable. Si la empresa publica resultados por debajo de las expectativas o si su sector atraviesa dificultades, la cotización de la acción en dólares puede caer y el Cedear reflejará esa pérdida.

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Riesgo cambiario inverso

Si el peso se fortalece frente al dólar, el precio del Cedear en pesos puede disminuir, incluso cuando la acción subyacente mantiene una evolución estable en el exterior.

Riesgo de liquidez

No todos los Cedears registran el mismo volumen de operaciones. Mientras que los activos más negociados permiten ingresar y salir de una posición con facilidad, los papeles menos líquidos pueden presentar spreads más amplios entre compra y venta, dificultando la ejecución a precios convenientes.

La regla del 80%: lógica, objetivos y límites del criterio

La denominada “regla del 80%” en el ámbito de los Cedears es un criterio práctico de asignación de activos y un enfoque de gestión de carteras diseñado para inversores que buscan un perfil defensivo o intermedio.

De todas maneras, cabe aclarar que esta regla no constituye una norma financiera oficial , una ley matemática ni una metodología universalmente reconocida por organismos regulatorios internacionales.

Su lógica parte de una premisa sencilla: destinar la mayor parte del capital a empresas consolidadas y de calidad, y reservar una porción menor para activos con mayor potencial de crecimiento, pero también con una volatilidad más elevada.

¿En qué consiste la regla del 80%?

El enfoque divide la cartera de renta variable internacional en dos bloques con funciones claramente diferenciadas:

Núcleo estructural (80%)

Representa la mayor parte de la cartera y está compuesto por empresas de alta calidad financiera , con modelos de negocio consolidados, generación recurrente de caja, balances sólidos y ventajas competitivas sostenibles .

En muchos casos, también se trata de compañías con una trayectoria estable de distribución de dividendos.

El objetivo de este segmento es aportar estabilidad relativa a la cartera y reducir el impacto de las correcciones que puedan sufrir los mercados globales.

Satélite de crecimiento (20%)

El porcentaje restante se destina a compañías o sectores con mayores expectativas de expansión y, por lo tanto, con niveles de volatilidad superiores.

Este bloque busca capturar oportunidades de apreciación por encima del promedio del mercado. Al representar una porción acotada del patrimonio, permite asumir riesgos adicionales sin comprometer el equilibrio general de la cartera.

Objetivos estratégicos del enfoque

Reducir el impacto de los sesgos emocionales

La estructura ayuda a evitar que el inversor concentre una parte excesiva de su patrimonio en los activos que registraron las mayores subas recientes, una conducta frecuente en períodos de euforia.

Mejorar la resiliencia de la cartera

Al asignar la mayor parte del capital a sectores tradicionalmente más estables, como consumo masivo, salud, infraestructura o servicios esenciales, se busca reducir la volatilidad relativa durante períodos de incertidumbre económica.

Mantener exposición al crecimiento

La estrategia no excluye la posibilidad de participar en sectores innovadores o de alto potencial. En cambio, limita su peso dentro de la cartera para que una eventual corrección no afecte de manera desproporcionada el patrimonio total.

Cómo diversificar una cartera: sectores y exposición global

Una aplicación consistente de este enfoque requiere que el núcleo estructural de la cartera no quede concentrado en una sola industria, región o temática de inversión.

La diversificación no solo implica incorporar distintas empresas, sino también combinar sectores económicos con comportamientos diferentes frente a los distintos ciclos del mercado.

A modo ilustrativo, una cartera construida bajo el criterio 80/20 podría distribuir su componente defensivo entre varios sectores considerados estratégicos para el largo plazo.

Distribución orientativa del núcleo estructural (80%)

Consumo masivo y cuidado personal 20% Empresas con marcas globales y demanda relativamente estable, incluso en períodos de desaceleración económica. Salud y farmacéuticas 20% Sector defensivo respaldado por tendencias demográficas de largo plazo y una demanda menos sensible al ciclo económico. Finanzas e infraestructura global 15% Bancos internacionales y compañías vinculadas a pagos o servicios financieros que participan de la actividad económica global. Energía y servicios públicos 15% Negocios asociados a activos reales y flujos relativamente previsibles. Tecnología de gran capitalización 10% Compañías líderes con posiciones dominantes, balances sólidos e ingresos recurrentes.

El componente de crecimiento (20%)

El porcentaje restante puede destinarse a sectores con mayor potencial de expansión, pero también con niveles de volatilidad superiores.

Entre ellos suelen destacarse compañías vinculadas a inteligencia artificial, biotecnología, vehículos eléctricos, comercio electrónico, materias primas estratégicas o temáticas de crecimiento estructural .

La clave consiste en limitar el peso de cada posición individual para evitar que una corrección puntual tenga un impacto significativo sobre el patrimonio total.

Regla del 80% en Cedears: así se comportaría la cartera en distintos escenarios

Ninguna estrategia garantiza resultados positivos en todos los contextos. Igualmente, analizar distintos escenarios permite comprender la lógica detrás de la distribución propuesta.

Crecimiento económico global

Durante las fases expansivas, los activos de crecimiento suelen liderar las subas del mercado.

En este contexto, el componente satélite de la cartera tiende a capturar una parte importante del impulso alcista, mientras que las compañías del núcleo estructural suelen acompañar la tendencia con una volatilidad más moderada.

Recesión económica global

Cuando la actividad económica se desacelera y las ganancias corporativas se deterioran, los sectores más vinculados al crecimiento suelen sufrir correcciones más pronunciadas.

En cambio, actividades como consumo masivo o salud suelen mostrar una mayor capacidad de resistencia debido a que ofrecen bienes y servicios cuya demanda se mantiene relativamente estable incluso en contextos adversos.

Inflación elevada

Los períodos de inflación suelen poner presión sobre los márgenes empresariales y las valuaciones financieras.

En este escenario, las compañías con capacidad para trasladar parte de sus mayores costos a precios finales tienden a defender mejor sus resultados.

Sectores como energía, consumo masivo o determinados negocios de infraestructura pueden ofrecer una protección relativa frente a este contexto.

Tasas de interés altas y volatilidad financiera

Cuando los bancos centrales elevan las tasas para combatir la inflación, el financiamiento se encarece y el mercado suele penalizar con mayor intensidad a las empresas que dependen del crédito para sostener su crecimiento .

Por el contrario, las compañías con balances sólidos, baja deuda y elevada generación de caja suelen atravesar estos períodos con mayor resiliencia, ya que dependen menos del financiamiento externo para desarrollar sus operaciones.

La clave del rebalanceo

Tené en cuenta que una cartera diversificada no es una estructura estática. Con el paso del tiempo, las diferencias de rendimiento entre sectores y compañías modifican las ponderaciones originales, incrementando o reduciendo el nivel de riesgo asumido por el inversor.

Por ese motivo, muchos especialistas recomiendan hacer revisiones periódicas, semestrales o anuales, para restablecer la distribución objetivo de la cartera.

Este proceso, conocido como rebalanceo, permite tomar ganancias en los activos que más subieron y reforzar posiciones en aquellos que quedaron rezagados, manteniendo la disciplina de inversión y evitando decisiones impulsivas.

Lo importante no es acertar el próximo ganador

La experiencia demuestra que construir patrimonio de manera consistente rara vez depende de identificar la próxima acción que multiplicará su valor. En la mayoría de los casos, los resultados provienen de una combinación de disciplina, diversificación y una adecuada gestión del riesgo.

Para los inversores argentinos, los Cedears representan una herramienta eficaz para acceder a empresas globales y reducir la dependencia de las variables económicas locales.

Sin embargo, el verdadero diferencial no está únicamente en elegir buenos activos, sino en cómo se combinan dentro de una cartera equilibrada y el enfoque 80/20 ofrece un marco sencillo para ordenar esa toma de decisiones.