Los dividendos volvieron a ganar protagonismo entre los inversores argentinos que utilizan los CEDEARs para dolarizar sus carteras y generar ingresos en moneda dura.

A través de estos instrumentos, no solo es posible participar de la evolución de algunas de las compañías más importantes del mundo, sino también acceder a una porción de las ganancias que estas distribuyen periódicamente entre sus accionistas.

Pero no todas las compañías distribuyen el mismo volumen de ganancias. Según el Janus Henderson Global Dividend Index, que analiza a las 1.200 compañías más grandes del mundo por capitalización de mercado, existe un grupo de gigantes que sobresalen no por su rendimiento porcentual, sino por el volumen total de dinero que devuelven a sus accionistas .

Microsoft

La tecnológica fundada por Bill Gates encabezó el ranking global tras distribuir más de u$s 25.000 millones entre sus accionistas.

JPMorgan

En el segundo lugar aparece JPMorgan Chase, la entidad financiera más grande de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Durante los últimos doce meses distribuyó cerca de u$s 17.000 millones en dividendos.

Exxon Mobil

La petrolera, que lleva más de 40 años consecutivos aumentando sus dividendos, se ubicó en el tercer puesto con aproximadamente u$s 17.000 millones repartidos durante el último año.

Apple

La compañía que comenzó a pagar dividendos en 2012, hoy se encuentra entre las mayores distribuidoras de efectivo del planeta. Durante el último año entregó más de u$s 15.000 millones a sus accionistas.

Chevron

La lista se completa con Chevron, que distribuyó alrededor de u$s 12.000 millones durante los últimos doce meses. La empresa acumula más de 35 años aumentando los dividendos.

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Cómo acceder a estos dividendos desde Argentina

Los inversores locales pueden participar de estos pagos mediante CEDEARs, uno de los instrumentos más utilizados para dolarizar carteras sin salir del mercado argentino. Sin embargo, el monto que se recibe no coincide necesariamente con el dividendo informado en Estados Unidos. El resultado final depende de tres factores :

Ratio de conversión : indica cuántos CEDEARs equivalen a una acción original.

Retenciones : para inversores argentinos, la retención habitual es del 10%, gracias al convenio de doble imposición vigente entre Argentina y Estados Unidos. El porcentaje del 30% aplica a no residentes sin tratado fiscal vigente. De todos modos, conviene confirmar el porcentaje con el broker antes de cada operación, ya que puede variar según el tipo de instrumento.

Comisiones locales: corresponden a la Caja de Valores y al broker.

Por ejemplo, si una compañía distribuye u$s 1 por acción, el inversor argentino recibirá un importe ajustado por el ratio correspondiente y descontadas las retenciones y gastos aplicables.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de pagos no son obligatorios. La decisión de pagar dividendos depende exclusivamente de cada compañía y responde tanto a la estrategia del management como al desempeño del negocio. Empresas con balances sólidos y generación constante de caja suelen ser las que mantienen políticas de pagos más estables en el tiempo.

Las empresas que pagan dividendos en junio y cuánto distribuyen

Para los inversores argentinos que buscan generar ingresos en dólares a través de CEDEARs, junio llega con un calendario cargado de pagos. Este mes, v arias de las empresas más importantes del mundo acreditarán dividendos correspondientes al segundo trimestre del año.

1 de junio

Nike (NKE): u$s 0,41 por acción.

Visa (V): u$s 0,67 por acción.

Ford (F): u$s 0,15 por acción.

4 de junio

Delta Air Lines (DAL): u$s 0,19 por acción.

8 de junio

Consultatio (CTIO): u$s 0,035 por acción.

Grupo Financiero Galicia (GGAL): $93,38 por acción.

9 de junio

Johnson & Johnson (JNJ): u$s 1,34 por acción.

10 de junio

IBM (IBM): u$s 1,69 por acción.

Chevron (CVX): u$s 1,78 por acción.

Exxon Mobil (XOM): u$s 1,03 por acción.

Eli Lilly (LLY): u$s 1,73 por acción.

S&P Global (SPGI): u$s 0,97 por acción.

11 de junio

Microsoft (MSFT): u$s 0,91 por acción.

T-Mobile US (TMUS): u$s 1,02 por acción.

BBVA Argentina (BBAR): $76,67 por acción.

12 de junio

3M (MMM): u$s 0,78 por acción.

Pfizer (PFE): u$s 0,43 por acción.

Dow (DOW): u$s 0,35 por acción.

eBay (EBAY): u$s 0,31 por acción.

15 de junio

Alphabet (Google): u$s 0,22 por acción.

16 de junio

McDonald’s (MCD): u$s 1,86 por acción.

17 de junio

Electronic Arts (EA): u$s 0,19 por acción.

18 de junio

Home Depot (HD): u$s 2,33 por acción.

General Motors (GM): u$s 0,18 por acción.

23 de junio

BlackRock (BLK): u$s 5,73 por acción.

25 de junio

PayPal (PYPL): u$s 0,14 por acción.

Qualcomm (QCOM): u$s 0,92 por acción.

26 de junio

Bank of America (BAC): u$s 0,28 por acción.

Nvidia (NVDA): u$s 0,25 por acción.

Lockheed Martin (LMT): u$s 3,45 por acción.

HSBC (HSBC): u$s 0,10 por acción.

27 de junio

Arcos Dorados (ARCO): u$s 0,14 por acción.

29 de junio

Goldman Sachs (GS): u$s 4,50 por acción.

Shell (SHEL): u$s 0,39 por acción.

30 de junio

PepsiCo (PEP): u$s 1,48 por acción.

Claves para armar una cartera con dividendos

Si el objetivo es generar ingresos sostenidos, es recomendable tener en cuenta algunas estrategias: