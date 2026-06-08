Ranking de dividendos: las 5 empresas que más dinero repartieron entre sus accionistas
Gigantes tecnológicos, bancos y petroleras distribuyeron decenas de miles de millones de dólares entre sus inversores en un año. Quiénes lideran el ranking mundial de dividendos y por qué cada vez más argentinos buscan capturar esa renta a través de los CEDEARs.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 8 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.