Los Cedears permiten invertir desde Argentina en acciones y fondos cotizados (ETF) que operan en mercados internacionales. Pero no todos los activos subyacentes presentan las mismas características ni reaccionan de la misma manera frente a los cambios en el contexto económico y financiero.

En ese contexto, suele hablarse de “Cedears defensivos” para referirse a aquellos vinculados con empresas o fondos que, por la naturaleza de sus actividades, han sido tradicionalmente considerados menos sensibles a determinadas fases del ciclo económico que otros sectores del mercado.

Esto se trata de una clasificación orientativa y ampliamente utilizada en la industria financiera, pero no constituye una garantía de desempeño futuro. Ninguna acción, ETF o Cedear está exento de riesgo y todos pueden registrar pérdidas en determinados contextos.

Qué significa que un activo sea considerado defensivo

En los mercados financieros, el concepto de activo defensivo suele asociarse a compañías cuyos ingresos dependen de productos o servicios que mantienen una demanda relativamente estable independientemente de la evolución de la economía.

La lógica detrás de esta clasificación es que determinadas necesidades de consumo tienden a persistir tanto en períodos de crecimiento como en etapas de desaceleración económica.

Aún así, que una compañía sea considerada defensiva no implica que su cotización sea estable ni que necesariamente vaya a comportarse mejor que el mercado en escenarios de volatilidad.

Consumo básico: uno de los sectores tradicionalmente defensivos

El sector de consumo básico suele ser uno de los más asociados a estrategias defensivas. Incluye empresas vinculadas a la producción y comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal, limpieza y otros bienes de uso cotidiano.

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La demanda de estos productos suele mostrar una menor sensibilidad a las variaciones de la actividad económica que otros segmentos vinculados al consumo discrecional.

Por esa razón, históricamente muchas de estas compañías han sido consideradas parte del universo defensivo por analistas e inversores.

No obstante, sus acciones continúan expuestas a riesgos como cambios en los hábitos de consumo, aumentos de costos, competencia, regulaciones o resultados financieros inferiores a los esperados.

Salud: un sector frecuentemente asociado a estrategias defensivas

Las compañías vinculadas a la salud también suelen incluirse dentro de los sectores considerados defensivos.

La actividad de laboratorios farmacéuticos, fabricantes de equipamiento médico, empresas biotecnológicas y prestadores de servicios sanitarios responde a una demanda que, en términos generales, tiende a ser menos dependiente de la evolución del ciclo económico que otras industrias.

De todas maneras, las empresas del sector enfrentan riesgos específicos, entre ellos cambios regulatorios, litigios, vencimiento de patentes, resultados de investigaciones clínicas o modificaciones en los sistemas de cobertura médica .

Por lo tanto, pertenecer al sector salud no implica necesariamente menor volatilidad ni mejores rendimientos futuros.

Servicios esenciales e infraestructura regulada

Otro grupo que suele aparecer dentro de las estrategias defensivas está integrado por determinadas compañías de servicios esenciales o infraestructura regulada.

En distintos mercados desarrollados, algunas empresas de distribución de energía, agua o servicios públicos han sido consideradas históricamente menos sensibles a los ciclos económico s debido a la naturaleza de sus actividades.

Sin embargo, el comportamiento de estas compañías puede verse afectado por cambios regulatorios, políticas tarifarias, condiciones financieras y factores específicos de cada mercado.

Por ello, la clasificación defensiva debe entenderse como una característica general del sector y no como una garantía aplicable a cada empresa individual.

Dividend Aristocrats: por qué suelen aparecer en estas estrategias

Dentro del análisis de acciones también suele mencionarse a las denominadas Dividend Aristocrats.

El término se utiliza para describir compañías que han incrementado sus dividendos durante extensos períodos de tiempo, de acuerdo con criterios establecidos por distintos índices y proveedores de información financiera.

Muchos inversores asocian estas empresas con negocios maduros, generación consistente de flujo de caja y una gestión financiera relativamente estable.

Sin embargo, el historial de dividendos no garantiza resultados futuros ni implica necesariamente una menor volatilidad de la acción.

Por ese motivo, suele considerarse un elemento adicional de análisis y no una señal suficiente para evaluar el riesgo de una inversión.

El rol de los ETF en una estrategia orientada a reducir riesgos

Algunos ETF disponibles a través de Cedears también pueden ser utilizados por inversores que buscan reducir riesgos específicos asociados a una única empresa .

A diferencia de una acción individual, un ETF reúne múltiples activos dentro de una misma cartera. Esto permite diversificar la exposición entre distintas compañías, sectores o regiones geográficas.

La diversificación puede contribuir a disminuir el impacto que tendría un evento adverso sobre una empresa puntual. Sin embargo, no elimina el riesgo de mercado ni protege necesariamente frente a caídas generalizadas de los activos financieros.

Por ese motivo, el carácter más o menos defensivo de un ETF dependerá de la composición específica de la cartera que replica y no de su condición de ETF en sí misma.

Cedears: qué factores conviene analizar

Antes de incorporar cualquier Cedear a una cartera, los especialistas suelen recomendar evaluar aspectos como:

el modelo de negocio de la empresa;

la estabilidad histórica de sus ingresos;

su posición competitiva dentro de la industria;

el nivel de endeudamiento;

la diversificación geográfica de sus operaciones;

los riesgos específicos del sector;

el horizonte temporal de la inversión;

la tolerancia al riesgo del inversor.

Ninguno de estos factores permite anticipar con certeza el comportamiento futuro de una acción, pero pueden contribuir a una evaluación más completa del riesgo asumido.

El principal error: confundir “defensivo” con “seguro”

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar que una inversión considerada defensiva ofrece protección frente a pérdidas.

En realidad, todas las acciones y todos los Cedears están sujetos a fluctuaciones de mercado.

La clasificación defensiva se utiliza para describir determinadas características de los negocios subyacentes o de los sectores en los que operan, pero no constituye una garantía sobre la evolución futura de sus precios.

Por ese motivo, la construcción de una cartera suele requerir una combinación de diversificación, horizonte de inversión adecuado y una evaluación realista del riesgo que cada persona está dispuesta a asumir.

Cuando los mercados atraviesan períodos de incertidumbre, algunos inversores prestan mayor atención a sectores que históricamente han sido considerados menos sensibles a determinados ciclos económico s, como consumo básico, salud o ciertas actividades vinculadas a servicios esenciales.

Sin embargo, estas categorías deben entenderse como referencias generales utilizadas en el análisis financiero y no como una garantía de estabilidad o preservación del capital.

Ningún Cedear puede asegurar protección frente a pérdidas en el futuro. Por eso, más que buscar activos “seguros”, los especialistas suelen enfatizar la importancia de comprender los riesgos de cada inversión y construir carteras acordes con los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada inversor.

Consumo básico (staples)

Son los más citados como defensivos en el panel local. Coca-Cola (KO), PepsiCo (PEP), Procter & Gamble (PG), Walmart (WMT), Coca-Cola (KO) y McDonald’s (MCD). La lógica es que su demanda se sostiene relativamente estable en cualquier fase del ciclo, porque la gente sigue comprando alimentos, bebidas y productos de higiene aunque la economía se enfríe.

Salud (healthcare)

El sector que fue el segundo con mayores subas durante mayo en el mercado estadounidense. Los nombres que aparecen con más frecuencia son Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), AbbVie (ABBV), Merck (MRK), Pfizer (PFE) y Abbott (ABT). La demanda de salud depende poco del ciclo económico, aunque cada empresa carga riesgos propios como vencimiento de patentes, litigios o cambios regulatorios.

Servicios esenciales (utilities)

Acá hay un dato interesante de contexto. Con los tipos bajando gradualmente y la demanda eléctrica de los centros de datos de IA creando un ciclo de inversión en infraestructura, el argumento para utilities se ha fortalecido. El caso testigo es Constellation Energy, que vende electricidad directamente a los centros de datos de Microsoft y Amazon y subió más de un 150% en los últimos 18 meses. Otros nombres del sector son Duke Energy y Southern Company, aunque su disponibilidad y liquidez como Cedear conviene verificarla una por una.